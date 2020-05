Alcalde rechaza rumor de agua envenenada en Almoloya de Juárez

Es falso el rumor del agua envenenada en pozos y manantiales, afirmó el alcalde Luis Maya Doro, quien exhortó "a toda la población a no dejarse llevar por rumores que buscan únicamente crear pánico y confusión social agravando la delicada situación de salud que vivimos a causa de la pandemia por Covid-19".

Cientos de pobladores se concentraron durante la noche del sábado en Almoloya de Juárez, al escuchar el toque de las campanas, quienes reaccionaron ante un audio falso en el que presuntamente fuerzas armadas irían a fumigar y contaminar el agua de sus pozos y del ojo de agua en San Miguel ejido y en Santa María Nativitas.

La sospecha de que el agua de su pozo, estaría contaminada, llevó a los habitantes a tocar las campanas de la iglesia y a ir a la presidencia municipal a pedir una explicación ante el rumor de que fuerzas federales y policías, intentarían contaminar el agua.

Este falso rumor también generó incertidumbre entre habitantes de San feliope del Progreso, Ixtlahuaca , San José del Rincón y Otzolotepec, por lo que autoridades mexiquenses reiteraron el llamado a rechazar noticias falsas.

"No hay ningún problema, no hay por qué estar alarmados. No existe nada de lo que se está difundiendo. Nadie pretende contaminar sus pozos y manantiales", reiteró el presidente municipal de Almoloya de Juárez, quien ordenó a la policía replegarse para evitar confrontación con los pobladores.

"Este tipo de rumores los están esparciendo en todo Almoloya de Juárez y en otros municipios como Ixtlahuaca, San Felipe del Progreso, San José del Rincón y Otzolotepec, en donde también se difunden los falsos mensajes responsabilizando a los cuerpos de seguridad pública de intentar propagar el virus Covid-19. La Guardia Nacional, el Ejército, la Marina, Protección Civil, las policías estatal y municipales están para cuidar a nuestra población no para perjudicarlos", aseveró el presidente municipal Maya Doro.