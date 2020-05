‘Alcocer y López-Gatell no están con los médicos’

José Narro Robles va directo y lamenta que su sucesor al frente de la Secretaría de Salud (Ssa), Jorge Alcocer, así como el subsecretario Hugo López-Gatell y otros funcionarios que aparecen cotidianamente en conferencias de prensa en Palacio Nacional, no estén al lado de médicos y enfermeras en el frente de batalla contra el Covid-19.

"Me hubiera gustado ver la presencia del secretario de Salud, ¿dónde está? El maestro de Hugo López-Gatell, ¿dónde está? Me hubiera gustado verlos en los sitios, en Tijuana, Cancún, Guadalajara, Monterrey, Monclova o en Tlalnepantla, en los servicios y con los profesionales de la salud", dice. El también exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) sostiene que el gobierno federal minimizó el tema, que tuvo una respuesta tardía, de entre seis y siete semanas, para enfrentar la epidemia y que pese al discurso oficial, el país no estaba preparado y que hoy, en una etapa de la crisis con alta peligrosidad, presenta una estrategia cambiante que confunde a la sociedad.

No hay coherencia

En entrevista Narro, secretario de Salud durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, ataja: las cifras que ofrece el subsecretario Hugo López-Gatell no son la realidad. Advierte que a pesar de sufrir recortes y despidos durante la actual administración, hoy son las instituciones públicas de Salud y su personal quienes están dando respuesta a la crisis sanitaria.

“Lo he dicho y no me voy a desdecir, porque he reunido más evidencia: se tomaron tarde las decisiones, no hay ninguna duda. Puedo citar frases, declaraciones, señalar momentos, días. Faltó previsión. Las decisiones de tomar muy en serio a la epidemia llegaron tardíamente y, a diferencia de lo que nos dijeron en febrero, de que estábamos preparados, no lo estábamos”

“Fueron seis o siete semanas las que desaprovechamos. Debió haberse tenido una respuesta, una planeación mucho más contundente, más integral, sumando lo sanitario a lo económico y a lo social; sí, sin duda. Deberían haberse previsto las necesidades de material, de equipo de protección para los trabajadores, de pruebas de laboratorio, pero se tomaron otras decisiones”

“Sí se minimizaron en un principio el riesgo y las consecuencias. Lo sabemos todos, lo vimos todos, recibimos las invitaciones todavía del 22 de marzo para ir a los restaurantes y al día siguiente empezó la Jornada Nacional de Sana Distancia, entonces sí hubo una falla”.