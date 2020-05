Fallecen 3 personas por beber alcohol adulterado

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) confirmó la muerte de tres personas de las 11 que fueron ingresadas de emergencia por ingerir presuntamente alcohol adulterado en este municipio, en momentos en que por la contingencia sanitaria en Yucatán se aplica la "Ley seca".

Al respecto, la Oficina de Representación del IMSS en Yucatán informó que con relación a la atención a pacientes con síntomas de intoxicación etílica desde el pasado viernes y en el transcurso del sábado pasado, el Hospital Rural No. 59 del IMSS Bienestar en Acanceh registró el ingreso de once pacientes con síntomas compatibles con intoxicación etílica.

La dependencia señaló, a través de un comunicado, que debido a su grave estado de salud, tres pacientes fallecieron aunque se les dio atención médica.

Asimismo, el IMSS informó que otros tres pacientes fueron trasladados a la ciudad de Mérida, dos al Hospital General Regional No. 12, los cuales ya fueron dados de alta y uno más permanece en el Hospital Rural No. 59, el cual continúa con su tratamiento.

El instituto exhorta a la población no consumir bebidas de dudosa procedencia y a respetar las disposiciones oficiales del estado como la Ley Seca; medida de prevención sanitaria por la pandemia por Covid-19

Las trágicas muertes causaron consternación entre la población de Acanceh, (municipio del centro del Estado) ya que se sospecha que podría tratarse de venta clandestina de alcohol adulterado, asunto sobre el cual las autoridades municipales guardan total hermetismo. Al parecer todavía no se abre una investigación formal sobre dónde y cómo adquirieron el alcohol adulterado estas personas.

Versiones de vecinos indican que un grupo de amigos -11 personas- acudieron a un taller mecánico donde se pusieron a consumir bebidas etílicas que habían conseguido ya que actualmente hay "Ley seca" en Yucatán.

Todo indica que el alcohol que consiguieron fue en un "clandestino" y estaba adulterado, por lo que causó daños y estragos a quienes lo estuvieron ingiriendo. Las autoridades del IMSS revelaron que las otras personas ingresadas estaban estabilizándose.