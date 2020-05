Peligroso viaje al caos de Iztapalapa

En la entrada del mercado popular El Manto, en la colonia del mismo nombre en la alcaldía Iztapalapa –el centro de la pandemia de covid-19 en el país entero–, una mujer se molesta porque los locatarios le piden ponerse un cubrebocas y lavarse las manos con gel antibacterial para dejarla entrar. “Todos ustedes están mal –les dice–. El virus no existe. La suya es falta de ignorancia (sic)”.

–¿Usted no cree que el virus existe, señora? –pregunta la reportera.

–No. A ver, ¿por qué si los chinos crearon el virus, no mandan la vacuna? Si Dios hizo resucitar a un muerto, que no pueda quitar el virus. ¡Por favor!

Visiblemente enojada, la mujer se queda en la puerta del mercado en espera de que la locataria que vende comida preparada le lleve su pedido. Al recibirlo, le paga y se aleja entre murmullos.

De los 2 mil 457 municipios del país, Iztapalapa registra el mayor número de incidencias por covid-19: mil 680 confirmados acumulados, 506 activos y 119 defunciones hasta el corte del viernes 8, según el “Monitoreo de casos en México por municipios” hecho por la UNAM, con base en cifras de la Secretaría de Salud.

Según esta dependencia, hasta ese día en la Cdmx había 8 mil 705 casos confirmados acumulados, de los cuales 2 mil 95 estaban activos y las defunciones sumaban 729. En el ámbito nacional había 31 mil 522 acumulados, 8 mil 48 activos y 3 mil 160 muertes.

La zona más crítica

Con sus poco más de 1 millón 815 mil habitantes, Iztapalapa es la alcaldía más poblada de las 16 de la capital. Es también la que registra más índices delincuenciales, pobreza, hacinamiento y asentamientos irregulares, una histórica carencia de agua potable y ahora también es la demarcación con más casos de covid-19.

Iztapalapa colinda con varios municipios del Estado de México, la segunda entidad con mayor número de casos de la pandemia a escala nacional, con 5 mil 418 hasta el viernes 8.

Datos proporcionados ese día por la Secretaría de Salud indican que la zona oriente del Valle de México se ha convertido en la más contagiada por la pandemia en todo el país, con 6 mil 108 casos.

En ese entorno están precisamente Iztapalapa (mil 680 casos), junto con los municipios mexiquenses de Ecatepec (669), Nezahualcóyotl (719), Chimalhuacán (294), Los Reyes La Paz (112), Ixtapaluca (192), Valle de Chalco (142) y Chalco (217), así como las alcaldías de Iztacalco (534), Gustavo A. Madero (mil 139) y Venustiano Carranza (410).

En los puentes peatonales de las avenidas principales de Iztapalapa cuelgan mantas que alertan del riesgo de contagio: “¡Por amor a los tuyos, quédate en casa!”, “¡No le juegues al virus…!”, “¡El peligro está en la calle…!”, “¡Afuera te espera el virus …!”, “¡No te la juegues, quédate en casa!”.

Afuera de mercados y establecimientos comerciales, otros carteles ilustran con dibujos los síntomas “leves” y “graves” de la enfermedad. Y advierten: “¡Si tienes algún padecimiento pulmonar… si padeces sobrepeso u obesidad... si estás embarazada, estás en riesgo!”. De paso, ofrecen los números telefónicos para solicitar ayuda a los gobiernos local y federal.

Pegados en las paredes, decenas de carteles de la campaña “Quédate en casa, quédate vivo”, de la Alianza por el Valor Estratégico de las Marcas –la misma que criticó el presidente Andrés Manuel López Obrador– recuerda a los iztapalapenses: “Mientras más gente en las calles, más gente en los hospitales”, “Fase 3: 1. No salgas 2. No salgas 3. No salgas” y “A este póster le importa más tu salud que a ti”.

Sin embargo, ninguna de esas alertas ha impedido que la demanda en los hospitales del oriente de la ciudad disminuya. Por el contrario: el jueves 7 el diario Reforma publicó que el Hospital General Regional Ignacio Zaragoza, del ISSSTE, en la colonia Juan Escutia, rentó desde hace dos semanas un tráiler con sistema de refrigeración para almacenar los cadáveres de fallecidos por el coronavirus y que, por diversas razones, no eran recogidos por sus familiares.

Según el sitio hospitales.covid19.cdmx.gob.mx, seis de los nueve nosocomios públicos de las dependencias locales y federales ubicados en la zona oriente de la metrópoli están saturados.

El virus, a pie

Aun así miles de capitalinos siguen en la calle. Van como si el virus no existiera o sin cumplir las medidas sanitarias marcadas por la autoridad. En el barrio San Lucas, donde está la sede de la alcaldía gobernada por Clara Brugada –antes perredista, hoy morenista–, se ven mototaxistas sin cubrebocas, mujeres que llevan a sus hijos con esa protección pero ellas la ignoran, conductores de microbús que la traen en la papada o en el cuello, mientras unos cuantos pasajeros la usan bien dentro de la unidad, aunque no respeten la sana distancia.

En la avenida Ermita Iztapalapa un vendedor de refacciones automotrices amplía su oferta para ofrecer cubrebocas y caretas protectoras. En el panteón frente a la sede de la alcaldía, una familia lamenta no poder visitar la tumba de su madre. Según la orden sanitara la entrada se restringió a quienes van a sepultar a algún familiar o conocido. En esta emergencia sanitaria el entorno donde descansan los muertos es “zona de alto contagio”.

En la colonia Hank González, tiendas de abarrotes instruyen con carteles en la entrada: “Sólo una persona por compra” y “favor de mantener la sana distancia”. Pero también hay establecimientos que no acatan la orden de cierre por no hacer actividades esenciales, por ejemplo uno de lectura de tarot y café. Eso sí, cuidadoso, en la puerta indica un letrero: “Por disposición oficial, sólo una persona a la vez”.

En la Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, una de las más peligrosas de la alcaldía y de la ciudad –donde el 4 de julio de 2019 comenzó a patrullar la Guardia Nacional– las autoridades locales instalaron una mesa permanente para coordinar la entrega de pipas de agua potable debido a la escasez del líquido en estos días de emergencia sanitaria, explica Ricardo Aquino, coordinador de Proyectos de Obras y Servicios de la alcaldía.

Pero más allá de ese orden, en las calles de esa colonia colindante con el Estado de México están abiertas las cortinas de casi todos los establecimientos, como si la pandemia no fuera una amenaza real. La gente entra y sale, lo mismo de una maderería que de una tienda que vende colchones y hasta de una casa particular de cuyo zaguán pende ropa interior de dama, caballero y niños con “piezas de remate”.