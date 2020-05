Pasantes de enfermería son forzados a mantenerse en hospitales

Por becas de 600 pesos, pasantes de Enfermería en la Ciudad de México están arriesgando sus vidas al continuar trabajando en hospitales, clínicas y centros de salud sin equipos de protección personal, alertaron miembros de la Asamblea de Pasantes de Enfermería y de Enfermería y Obstetricia.

Al participar en una protesta frente al Palacio Nacional, ayer por la tarde alertaron que existen presiones por parte de los centros públicos de salud donde trabajan para que se reincorporen a sus servicios sociales, se les entreguen o no equipos de seguridad personal.

"Están arriesgando la vida por una beca nacional tipo A, en su mayoría son por parte de la Secretaría de Salud, de 600 pesos; si te vas a la zona rural, la beca incrementa a mil 250 pesos. Los pasantes de toda la nación están saliendo a las calles a hacer frente a la pandemia", dijo Sharon Martínez, estudiante de Enfermería de la UNAM e integrante de la Asamblea.

EL UNIVERSAL publicó que instituciones como la UNAM, y la Universidad Autónoma del Estado de México condicionaron el regreso de sus pasantes de Enfermería a los hospitales públicos, a la capacitación y entrega de equipos de protección personal; que la reincorporación fuera voluntaria, que no fuera en centros Covid-19 y que de cualquier forma se les continuara pagando su beca por parte de la institución receptora.

Sin embargo, esto no se ha dado así; los integrantes de la Asamblea exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador que cese la presión a los jóvenes puesto que, incluso para quienes trabajan en centros de salud y clínicas familiares existe el riesgo de contagio del virus, puesto que son los primeros filtros que detectan a enfermos y contagios.

"Están ejerciendo la profesión y una jornada laboral, exactamente igual que un trabajador de base", dijo Martínez.

"No se les está otorgando el equipo de protección personal y si el pasante se quiere retirar del servicio social, en los hospitales se les está refiriendo que se les va a dar de baja del servicio social y se les va a quitar la beca. Muchos de ellos viven al día y no tienen recursos económicos ni para trasladarse a los hospitales, menos para comprar su propio equipo de seguridad personal; ellos no lo tienen y no se les está otorgando en los hospitales. Los están dejando de lado", dijo.