Fallece Paloma Cordero

Paloma Margarita Cordero de la Madrid, esposa del ex presidente de México, Miguel de la Madrid Hurtado. ​​​​​​​El Universal / EL DIARIO

Paloma Margarita Cordero de la Madrid, esposa del ex presidente de México, Miguel de la Madrid Hurtado (PRI), falleció la tarde de ayer lunes. No se han hecho públicas las causas.

El ex presidente Felipe Calderón Hinojosa dio a conocer el deceso, por medio de su cuenta oficial de Twitter. "Mis condolencias a la familia De la Madrid Cordero, en particular a Enrique, por el sensible fallecimiento de su señora madre, Paloma Cordero. Descanse en paz".

El ex gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz (PRI), también envió su pésame por medio de la red social: "Mis condolencias a Enrique de la Madrid Cordero, y a toda su familia, por el fallecimiento de su señora madre, Paloma Cordero. Descanse en paz".

La ex titular del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) Consuelo Sáizar también lamentó la pérdida de la señora Cordero de la Madrid.

"Lamento el fallecimiento de la señora Paloma Cordero de la Madrid. Envío un afectuoso abrazo a sus hijos, especialmente a Enrique de la Madrid, a sus nietos y a toda su familia y amigos. Descanse en paz".

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) expresó su pésame a la familia del ex secretario de Turismo.

"Nos unimos a la pena que embarga a @edelamadrid y familia por el sensible fallecimiento de su madre, la señora Paloma Cordero. Nuestras más sentidas condolencias. Descanse en paz".