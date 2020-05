Ofrece López Obrador disculpa a médicos

El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció "una disculpa" a todos los médicos sí se malinterpretó su comentario de que los doctores "en el período neoliberal" fueron "mercantilistas".

En su conferencia de prensa, el jefe del Ejecutivo aseguró que se tergiversaron sus declaraciones, porque él no puede estar contra de este sector que incluso le salvó la vida.

"No, si lo entendieron así, ofrezco disculpas, pero no fue eso. Hablé, todo el tiempo lo hago, de cómo los médicos tienen una vocación humanista. Imagínense era médico Ernesto Che Guevara; médico, el mejor presidente de América Latina, Salvador Allende; ¿cómo voy a hablar mal de un grupo de médicos? A mí me salvó la vida un grupo de médicos", dijo.

El viernes pasado el presidente comentó que los médicos atendían a los pacientes por un beneficio económico, lo que provocó la indignación de organizaciones y colegios de médicos de diversas especialidades.

Señaló que sus adversarios todo lo están tergiversando por eso ahora habla más despacio que de costumbre para que no vayan a utilizar algo en su contra, porque "me están viendo hasta con microscopio, escudriñan todo lo que hago".

"No dije eso, hablé de unos médicos porque también es una realidad que se mercantilizó la medicina, es parte del modelo neoliberal, si se robaban las medicinas, imagínense", advirtió.