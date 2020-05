Asegura Fox que sólo tiene para comer al día

El ex presidente de México Vicente Fox dijo que apenas tiene para comer porque no robó a la nación. ​​​​​​​El Universal / El Diario

El expresidente Vicente Fox (2000-2006) aseguró que, actualmente, “difícilmente tiene para comer” y que prácticamente vive al día.

Durante una entrevista con el periodista Camilo Egaña, en la cadena CNN, Fox descartó que se haya enriquecido “dos o tres veces” más de lo que era antes de llegar a la presidencia en el año 2000 como, aseguró Egaña, acusan sus adversarios.

Se defiende

“Orita’ difícilmente tengo pa’ comer (sic). Yo no le he robado nada a nadie. Yo he hecho mi patrimonio con trabajo. […] Aquí no hay riqueza, ni dinero escondido. Y cualquiera que le busque no lo va a encontrar. Yo vivo prácticamente al día”, sostuvo el otrora panista.

Fox aseguró que todo su dinero lo tiene invertido en sus fundaciones, incluido el que ha obtenido por las conferencias que ha dado, de las cuales, aseguró, ha llegado a cobrar hasta 200 mil dólares.

“Es lo que cobran hoy los Obama o los Clinton”, detalló el también ex gobernador de Guanajuato (1995-1999).

Por otra parte, Fox dijo al periodista cubano que él ha sido el mejor presidente que ha tenido México.

Sobre la pandemia de Covid-19, Fox dijo que no confía en las cifras dadas por el gobierno federal. Además, aseguró que detuvo todas las actividades de sus fundaciones, y que se mantiene en aislamiento junto a su esposa, Martha Sahagún de Fox.