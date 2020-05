Plan para "nueva normalidad" es voluntario, señala AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el Plan para regresar a la nueva normalidad es voluntario, por lo que sí alguna entidad decide no acatarlo, no habrá controversias ni peleas, pues está permitido el disenso.

"Este plan es de aplicación voluntaria. Primero confiando en la responsabilidad de la gente y garantizado las libertades, la libertad para todo en lo más amplio posible, si hay una autoridad municipal o estatal que, de acuerdo a las características propias de cada región, de cada estado, decide que no habrá de acatar este plan, no habrá controversia, no vamos a pelearnos, no vamos a dividirnos, no vamos a apostar a la separación.