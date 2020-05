Adrián LeBarón ve lenta la investigación sobre ataque a su familia

Adrián LeBarón consideró que los avances en la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre el ataque a nueve de sus familiares en Bavispe, Sonora, en 2019, son lentos.

Este jueves por la tarde el integrante de la comunidad mormona se reunió con el titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la FGR, Alfredo Higuera Bernal, para darle seguimiento a las indagatorias iniciadas tras los hechos ocurridos en noviembre del año pasado entre los límites de Sonora y Chihuahua.

Sin embargo, Adrián LeBarón se dijo contento porque no han liberado a ninguno de los 10 detenidos por este caso.

Y añadió:

"El caso como va, no han soltado a nadie de los detenidos, yo estaba muy preocupado de los chismes que salían de que no eran, que sí eran, que eran inocentes, todo mundo reclama inocencia y me da mucho gusto que no han soltado a los que se decían inocentes".