Dará a conocer AMLO fundamentos de nuevo modelo económico

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que este fin de semana dará a conocer los fundamentos de un nuevo modelo económico basado en los parámetros de bienestar y la felicidad del pueblo.

"Ahora con la cuarentena como no puedo salir, me está sirviendo para la reflexión y para el análisis. Este fin de semana voy a publicar un texto sobre la nueva economía, que tiene que ver con todo esto que hemos hablado, de cómo hay que cambiar los parámetros, y no estar pensando en el PIB y ni el crecimiento, sino en el bienestar y la felicidad del pueblo".