Investiga UIF presunta corrupción en Salud

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que a través de su Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), investiga presuntos casos de corrupción en el sistema de salud durante el sexenio anterior.

Sin embargo, la dependencia federal aclaró que estas investigaciones no incluyen a José Narro Robles, ex rector de la UNAM y ex secretario de Salud durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

LAS CRÍTICAS DE NARRO

En días pasados, Narro lamentó que su sucesor al frente de la Secretaría de Salud (SSA), Jorge Alcocer, el subsecretario Hugo López-Gatell y otros funcionarios que aparecen cotidianamente en conferencias de prensa en Palacio Nacional, no estén al lado de médicos y enfermeras en el frente de batalla contra el Covid-19.

"Me hubiera gustado ver la presencia del secretario de Salud, ¿dónde está? El maestro de Hugo López-Gatell, ¿dónde está? Me hubiera gustado verlos en los sitios, en Tijuana, Cancún, Guadalajara, Monterrey, Monclova o en Tlalnepantla, en los servicios y con los profesionales de la salud", dice.

El ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) sostiene que el gobierno federal minimizó el tema, que tuvo una respuesta tardía, de entre seis y siete semanas, para enfrentar la epidemia y que pese al discurso oficial, el país no estaba preparado y que hoy, en una etapa de la crisis con alta peligrosidad, presenta una estrategia cambiante que confunde a la sociedad.

En entrevista, Narro, secretario de Salud durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, ataja: las cifras que ofrece el subsecretario Hugo López-Gatell no son la realidad.

Al respecto, el subsecretario López-Gatell señaló que en el país hay libertad de expresión para manifestar las ideas.