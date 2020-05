Preocupante, pérdida de 500 mil empleos

El director del IMSS, Zoé Robledo, calificó como preocupante la pérdida de más de 500 mil empleos en el mes de abril por la pandemia del coronavirus, empero confió en que con el plan de reactivación de las actividades productivas, haya un empuje a la economía.

En entrevista, afuera de Palacio Nacional, tras la presentación del plan de reapertura, Robledo señaló que la pérdida del empleo está vinculada al coronavirus.

"El 85% de la pérdida del empleo del mes de abril, es de empresas no esenciales, es decir, las que tenían la obligación de cerrar, construcción por ejemplo fue uno de los más afectados; servicios donde está toda la parte de turismo, como es normal, no solo no hay empresas turísticas operando, sino que no hay turistas.

"Entonces, si bien son datos que preocupan, desde luego, pero que tenemos que equilibrarlos junto con la pandemia y con estos anuncios del tránsito hacia la nueva normalidad".

El funcionario destacó que el que se abra la producción de manera ordenada y segura en términos de salud, en el sector de construcción, seguramente será un empuje importante a la economía, porque es uno los sectores que más impactan otras actividades.