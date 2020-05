Rechaza ventiladores del hijo de Bartlett

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) rechazó 20 ventiladores que vendió León Manuel Bartlett, hijo de Manuel Bartlett, director de la CFE, a través de la empresa Cyber Robotics Solutions.

A través de un comunicado el IMSS señaló que derivado de la revisión técnica de los equipos, "se determinó que no reúnen los requerimientos y características técnicas-funcionales acordadas en el contrato".

El Instituto refirió que el pasado 8 de mayo se levantó el acta administrativa para la devolución de estos equipos, que ya fueron entregados al proveedor. "Al momento no se ha erogado ningún recurso por este contrato", añadió. El pasado 8 de mayo el órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Hidalgo y luego de una revisión física, detectó que además los ventiladores no contaban con pantalla táctil; es decir, no cumplían con los requerimientos funcionales acordados en un inicio.

El pasado 17 de abril la empresa Cyber Robotics Solutions, propiedad de León Manuel Bartlett Álvarez, obtuvo un contrato por 31 millones de pesos por 20 ventiladores respiratorios por medio de la adjudicación directa. En estos valores cada equipo fue vendido en un millón 550 mil pesos, que es el segundo precio más alto desde que fue declarada la emergencia sanitaria.

Esta semana Zoé Robledo, director general del IMSS, justificó que en la compra de 20 ventiladores a una compañía de Bartlett Álvarez hubo varios elementos que se valoraron para cerrar el trato, entre ellos, el pronto tiempo de entrega y que no pedía anticipos.

El IMSS reafirmó su compromiso con la transparencia en cada uno de sus procesos de adquisición y aseguró que "por ningún modo dará pie a actos de corrupción".