AMLO llama a no relajar disciplina sanitaria

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a la población a no relajar la disciplina sanitaria contra la pandemia del coronavirus o de lo contrario –dijo- puede fallar el pronóstico de los expertos para regresa a la "nueva normalidad".

"Hacer un llamado a todos los mexicanos es cierto de qué estamos a punto de tener menos casos, sobre todo en Quintana Roo, Tabasco, el Valle de México, Sinaloa, Baja California, también en algunos otros estados, pero en estos días tenemos que cuidarnos más, no relajar la disciplina no confiarnos.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el mandatar desestimó los mensajes que han circulado en redes sociales para una fiesta para crear una supuesta inmunidad contra el Covid-19.

"No creo que la gente acuda a esa convocatoria, además tendrían que ser muchas, porque una golondrina no hace verano, por eso la información, tener confianza y hacer el llamado a que nos portemos bien, esos que están convocando que recapaciten", destacó.

Señaló que ya no es fácil manipular al pueblo, porque la gente ha despertado, "por eso no debemos preocuparnos demasiado" por ese tipo de convocatorias.