Decepciona a diputadas que AMLO niegue violencia contra mujeres

Diputadas de oposición volvieron a criticar que el presidente Andrés Manuel López Obrador volviera a minimizar la violencia contra las mujeres y niñas por el confinamiento provocado por el Covid-19.

A través de mensajes en sus redes sociales, la diputada de MC, Martha Tagle, dijo que sentía impotencia por la necedad del Presidente de la República de negar, subestimar y desconocer la violencia que viven las mujeres.



En tanto la diputada del PRI, Lucero Saldaña, aseguró que el presidente López Obrador volvió a negar la violencia contra las mujeres y dijo que las mujeres que son víctimas de violencia y sus familias no merecen ese trato.



En tanto la coordinadora de la bancada del PRD, Verónica Juárez exigió a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; a la titular del Instituto Nacional de la Mujeres, Nadine Gasman; a la Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Cancelaria Ochoa que aclaren cuáles son los datos que le dan al presidente, Andrés Manuel López Obrador, pues ahora dice que son falsas las llamadas al 911.



La mañana de este viernes el presidente López Obrador aseguró que el 90% de las llamadas de denuncia son falsas, pero aseguró que sin asumirse como feminista, sino como humanista, el gobierno federal seguirá protegiendo a este sector.

En conferencia de prensa el titular del Ejecutivo federal aseguró que el tema de la violencia contra las mujeres se trata todos los días con su Gabinete de Seguridad en Palacio Nacional.

"De acuerdo con el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las llamadas de emergencia al 911 por incidentes de violencia contra la mujer pasaron de 19 mil 183 en enero a 26 mil 171 durante marzo, ¿con estas cifras abordarán de manera urgente y prioritario este tema en su Gabinete de Seguridad?".



"Voy a dar otro dato, que no quiere decir que no exista la violencia contra las mujeres, porque no quiero que me vayan a mal interpretar, porque muchas veces me sacan de contexto lo que digo, pero el 90% de esas llamadas son falsas", dijo el titular del Ejecutivo.