SEP informará de convocatorias para exámenes de ingreso

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 15 (EL UNIVERSAL).- Debido a la alteración del calendario escolar ocasionado por el Covid-19, Esteban Moctezuma Barragán, titular de Educación Pública (SEP), informó que se avisará con oportunidad de las convocatorias de exámenes de ingreso a diversos niveles educativos, tanto aquellos dirigidos para estudiantes como para maestros.

El funcionario federal explicó que no todos los trámites se pueden hacer en línea, por lo que se convocará con tiempo para realizarlos de manera presencial, pero esto será en función de lo que digan las autoridades sanitarias federales.

En conferencia de prensa, Moctezuma Barragán aseguró que se tomarán decisiones con una visión del Sistema Educativo Nacional, por lo que no se realizarán decisiones en educación básica que pueden afectar el paso de los estudiantes a la educación superior.

"La pandemia vino a trastocar todos los calendarios, entonces obviamente los calendarios de exámenes han padecido y padecerán cambios. Tenemos por ejemplo, los exámenes o los procesos de ingreso al magisterio, tenemos el paso de la secundaria a la preparatoria, tenemos el paso de la preparatoria a la universidad, entonces lo que nosotros estamos obligados, y lo hemos informado, es a seguir las recomendaciones de la Secretaría de Salud, del Consejo de Salubridad, y podemos convocar en función de que la gente ya pueda salir a presentar exámenes. Y el tema de equidad es muy importante en esto, por eso no se puede hacer todo en línea porque habría muchísimas personas que no tendrían acceso, y eso sería injusto."Con toda oportunidad, vamos avisar de todas las fechas del calendario escolar que están pendientes y, viéndolo desde el punto de vista el Sistema Educativo Nacional, porque no podemos tomar decisiones para educación básica que después afecten a educación superior, entonces lo tenemos que hacer con visión de todo el sistema educativo nacional, y así lo vamos hacer".