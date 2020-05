AMLO comparte ensayo

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que de acuerdo con su nuevo modelo económico, basado en la felicidad del pueblo y dejar la medición de PIB, este tiene que ir acompañado de la democracia, la justicia, la honestidad, la austeridad y el bienestar.

Por medio de un video, desde Recinto Parlamentario de Palacio Nacional, López Obrador dio a conocer el ensayo, con el cual fundamenta su proyecto alternativo ante la decadencia, la crisis y el derrumbe del modelo neoliberal en el mundo.

"Ante la decadencia, la crisis, el derrumbe del modelo neoliberal en el mundo no se puede repetir que no hay de otra, nosotros sostenemos que hay un proyecto alternativo distinto y es lo que estamos presentando, tiene como eje dejar de ver la economía solo en función del crecimiento económico, no estar pensando que lo más importante es la medición que se hace del PIB, no.

"El crecimiento tiene que acompañado de la democracia, tiene que ir acompañado de la justicia, la honestidad, la austeridad y el bienestar. Esto es lo que explicó en este ensayo", refirió.