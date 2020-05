Periódicos internacionales famosos calumnian: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que los diarios famosos del mundo como The New York Times, The Washington Post, Financial Times y El País mienten y calumnian.

"Los periódicos más famosos del mundo mienten, calumnian New York Times, Washington Post, Financial Times y El País. muy famosos, pero sin ética, por eso también ellos tienen que hacer una autocrítica, una revisión, para el regreso a la nueva normalidad porque ya no es regresar a lo mismo, ni en lo económico, ni en lo social, ni en lo cultural, ni en lo que tiene que ver con la comunicación".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el presidente López Obrador fustigó la manera en que medios nacionales e internacionales han mostrado situaciones de angustia, dolor, tristeza, por la pandemia del coronavirus.