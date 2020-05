Bajarán remesas en próximos seis meses

El envío de remesas por parte de migrantes mexicanos en Estados Unidos hacia sus comunidades de origen en México, puede tener un fuerte descenso para los próximos 6 meses, debido a la pandemia del Covid-19, consideró Avelino Meza, Coordinador Binacional de la organización Fuerza Migrante.

Si bien el Banco de México celebró que para marzo pasado se alcanzó la cifra de 4 mil 216 millones de dólares por concepto de remesas, la cifra puede variar a partir de abril próximo, debido a que los migrantes y más la comunidad latina, entre ellos los mexicanos, se vieron severamente afectados por la falta de empleo cuando entró la emergencia sanitaria.

Los datos

Ante tal panorama de desempleo en Estados Unidos, Fuerza Migrante lanzó una campaña binacional para responder a las necesidades de la comunidad latina, principalmente mexicanos, que se han visto afectados por la pandemia.

“Nosotros hemos estado viendo, desde que se ha intensificado la crisis por Covid-19, que el desempleo creció, lo mismo que el cierre de negocios sobretodo en el área de servicios que es en donde se concentra la comunidad migrante que va al día a día, si no trabaja, no gana”, señaló Meza. El problema para la comunidad mexicana y latina en general, añadió, es que comenzó a agotar sus recursos económicos, y al no tener ingresos, tienen que buscar la manera de salir adelante.