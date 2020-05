Dan más miedo policía y crimen que Covid-19

En la colonia El Molinito, una de las más marginadas del municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, habitantes y comerciantes le temen más al hambre y a la policía municipal que al coronavirus.

En sus calles casi nadie usa cubrebocas ni gel antibacterial. Aquí la sana distancia es una falacia. Aunque el megáfono de una patrulla municipal alerta que “es un virus que se propaga fácilmente” y llama a quedarse en casa, muchos se aferran a sus puestos ambulantes y a los hules tendidos en el piso con juguetes viejos y chácharas que se rematan…

Así pasan horas bajo el sol y sobre la tierra con la esperanza de vender algo para ese día comprar comida para su familia.

Lo raro en este sitio popular –en los límites con el norte de la Ciudad de México– es ver cerrados los establecimientos de actividades no esenciales.

Relieve urbano

Es el mediodía del miércoles 13. En la avenida Ferrocarril de Acámbaro la peluquería El Chino tiene una fila de más de 10 personas, una mujer sueña frente al aparador de una zapatería y un despacho de “asuntos fiscales” espera a algún cliente desesperado. A unas cuadras de ahí el Centro de Fe, Esperanza y Amor, y un discreto negocio de table dance que está casi al lado mantienen sus puertas abiertas para quien necesite ayuda espiritual o carnal.

Al jueves 14 este municipio gobernado por Morena registraba 567 casos acumulados confirmados del nuevo coronavirus, de 910 mil habitantes que tiene, según el monitoreo que la UNAM realiza por municipios con base en los datos de la Secretaría de Salud federal, convirtiéndose en la tercera demarcación con más reportes en todo el Estado de México.

Naucalpan está por detrás de Nezahualcóyotl, con 968 casos confirmados acumulados entre su millón 135 mil habitantes, y Ecatepec de Morelos, con 943 reportes entre su millón 707 mil residentes. A escala nacional, también se colocó en el vigésimo sitio de entre los 2 mil 457 ayuntamientos existentes.

Además, Naucalpan es parte de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) que con sus 22 millones de habitantes es el epicentro de la emergencia sanitaria que se inició el 27 de febrero último, cuando oficialmente se informó del primer caso de covid-19 en el país, una persona del Estado de México que se atendió en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias.

Riesgo de brote... y de violencia

En la entrada del mercado de El Molinito una cartulina indica: “Recuerda mantener tu sana distancia”. Una anciana en silla de ruedas y con el pie izquierdo vendado hasta la rodilla suplica: “¿Me regalas una moneda por caridad?”.

En este centro de abastecimiento hay muchos locales sin abrir. A finales de abril los diarios El Universal y El Heraldo de México reportaron que ahí hubo un brote mortal de covid-19 entre comerciantes de frutas y verduras. Agregaron que se habrían contagiado en la Central de Abastos, en Iztapalapa, donde también se reportó un brote de la enfermedad.

Por temor a contagiarse, otros comerciantes bajaron sus cortinas y en ellas pusieron carteles que dicen “Deja a tus niños en casa, no los expongas”, “Usa gel”.

Pero esas advertencias son poco efectivas para una familia que tiene un puesto ambulante de frituras y botanas con chile a pocos metros del mercado. “Aquí no han venido a decirnos nada del virus”, dice Laura mientras amamanta a su bebé. La encargada del puesto continúa: “Sólo han pasado a sanitizar en las calles principales. A mí me conviene que no vengan aquí porque es mucho cloro y daña a mis niños. ¿Cubrebocas, para qué? Aquí seguimos, hay que chingarle hasta que Diosito diga”.

A un lado su pareja bromea: “Yo tomo mis propias medidas. Dijeron que con alcohol, ¿no?, entonces…”, calla y se aleja con una botella de cerveza oscura en la mano.

Al puesto llega Vicky –viuda de 39 años, con cuatro hijos y un nieto– y asegura que en El Molinito “la gente le tiene más miedo a la policía que al virus y a los rateros”. Cuenta que el martes 5, en un supuesto operativo policiaco, su hijo iba a ser detenido cuando viajaba en motocicleta. Los uniformados lo interceptaron con el argumento de que no llevaba cubrebocas y le quitaron su cartera al hacerle la revisión de rutina.

Según la versión de la madre, él quiso huir y se fueron a los golpes. “Yo llegué a defenderlo y un policía me agarró de los pelos y me manoseó los senos. Me dijo ‘tú no te metas’. Y me aventó… Aquí siempre ha sido así. La policía no está para apoyarte, al contrario, de la nada te esculcan. Yo prefiero que me salga un ratero que un policía, son más decentes”, dice.

A merced del virus

Frente a la puerta de Urgencias del Hospital General de Zona número 194 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) “Ignacio García Téllez”, mejor conocido como “El Molinito”, en la colonia San Bartolo, un niño de 12 años –aunque aparenta menos por su estatura y complexión– ofrece chicles y dulces a 15 pesos entre la gente que espera “el milagro” de que su paciente venza el covid–19.

El pequeño usa un cubrebocas con estampado militar. “Me salgo a vender desde los cinco años porque mi papá dizque trabaja, pero no sé dónde ni cuándo viene a la casa y yo tengo que ayudarle a mi mamá”. Empieza a contar su historia cuando uno de los dos elementos de la Guardia Nacional que custodian el hospital lo interrumpe y le ordena que se vaya.

Desde el jueves 8 la policía de Tránsito municipal cerró la circulación vehicular en la avenida Gustavo Baz y retiró a todos los comerciantes ambulantes de la zona para evitar aglomeraciones frente al hospital. Sólo pueden pasar los residentes y la gente a pie.

También pasan carrozas de las funerarias ubicadas alrededor del hospital, esas que, a diferencia de miles de establecimientos mercantiles de otros giros, están muy lejos de irse a la quiebra por la emergencia sanitaria.

Bajo la condición de anonimato y de no tomar fotografías, la encargada de uno de esos establecimientos cuenta que la demanda del servicio ha crecido al grado de que en los crematorios cercanos les dan turno hasta de dos días para tratar los cuerpos, sin mencionar el alza en los costos. “Dicen que (el incremento en el precio es) porque usan más gas, hay más demanda y están saturados”, explica.

Por esa razón, justifica, ellos también han tenido que elevar el precio de sus paquetes, que oscilan entre 14 y 15 mil pesos e incluyen la bolsa especial para cuando el cadáver sale del hospital, el traje de seguridad para el familiar que deberá realizar el trámite, la carroza, el crematorio y una urna “sencilla”. No hay velorio, están prohibidos por la peligrosidad del virus.