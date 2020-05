"Preparados y abastecidos para etapa más fuerte de Covid"

ZACATECAS,.- "Sin duda, para finales de este mes se avecina lo difícil de la curva epidemiológica de contagios en Zacatecas, pero estamos preparados para afrontar la situación. Hasta el momento, hemos tenido pocos casos de pacientes que han requerido hospitalización, por ello, hemos podido dar una atención más especializada, oportuna y con muy buenos resultados", aseguró el neumólogo Roberto Ibarra Infante, responsable del Área Covid-19 del Hospital 1 del IMSS en Zacatecas.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el médico Ibarra, responsable del turno matutino de esta área, reconvertida con 50 camas para los pacientes Covid, acentúa que "ahora más que nunca se requiere de trabajar unidos y sincronizados" por ser el personal de primera línea, conformado por especialistas, médicos residentes, enfermeras y todo un equipo multidisciplinario muy valioso, integrado por 20 o 25 personas en cada uno de los tres turnos.

Con lo anterior, Roberto Ibarra desmintió la versión difundida por el médico Armando Rosales, quien denunció en sus redes sociales que al personal médico del IMSS que atendía a los enfermos de coronavirus no se le dotaba de los insumos de calidad.

Al respecto, el responsable del Área Covid del Hospital del IMSS-Zacatecas, solo dijo que realmente no tiene ningún contacto con el doctor Rosales, ya que no pertenece al equipo médico que atiende los casos Covid-19 y se limitó a pedir que "no se politice este asunto" y se les permita hacer su trabajo, ya que "entrar en controversia en nada ayudaría a ser eficientes", al contrario, dijo, se puede desvirtuar el verdadero objetivo de atender a los pacientes contagiados y salvar vidas.

Dijo que hasta el momento, las autoridades hospitalarias y delegacionales los han abastecido del material e insumos suficiente mandatados por la OMS, sin embargo, dejó claro que en el momento que no se les cumpla y se ponga en riesgo la salud del personal médico que atienden a los pacientes Covid-19 , él será el primero en reclamar y defender a sus compañeros de trabajo.

Por lo pronto, refiere que el personal médico del área Covid está concentrado en salvar vidas, pero admite que si a finales de mes, cuando se prevé se registré lo más fuerte de los contagios, llegaran a quedar rebasados, se ha contemplado que al campo de batalla también se manden llamar a los demás especialistas y se acondicionarían más camas.

"Se ha previsto todo un equipo multidisciplinario y se ha capacitado a todo el personal, por si llegara a requerir más áreas y también a todos los especialistas de todas las ramas. Y estamos bien preparados para ello, tenemos que hacer equipo y mantenernos en sincronía como lo hemos hecho hasta ahora con mucho éxito y así queremos seguir: dando buenos resultados", aseveró el médico.

Como ejemplo del profesionalismo y dedicación que todo el personal médico Covid-19 del Hospital 1 del IMSS ha brindado a los pacientes citó el caso del médico Salvador "N" que se contagió al ejercer su labor de manera privada e ingresó en un estado crítico, debido a un cuadro infeccioso avanzado y estuvo hospitalizado 37 días, de los cuales, 15 permaneció intubado, pero destacó que finalmente después de todos los protocolos médicos aplicados se logró su recuperación y fue dado de alta.

"El caso del doctor Salvador muy complicado, porque las estadísticas dicen que 9 de cada 10 pacientes que son intubados fallecen y en este paciente se vio el caso de éxito, profesionalismo y unidad que queda de experiencia y el cual siempre se puede mejorar".

Además destacó que diario se capacitan y se mantienen actualizados con los tratamientos que van surgiendo a nivel mundial, aunado a que en su caso también mantiene contacto con los especialistas del Centro Médico Nacional Occidente con los que comparte tips y experiencias, ya que ahí laboran muchos de quienes fueron sus maestros en la Universidad de Guadalajara.