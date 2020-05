Aureoles plantea cuatro etapas para la "nueva convivencia"

MORELIA, Mich..- El gobernador Silvano Aureoles Conejo planteó cuatro etapas para la "nueva convivencia" de las actividades esenciales en Michoacán, en lo que resta mayo, ante la contingencia sanitaria por el coronavirus.

"Michoacán lo ha hecho bien, pero la nueva convivencia nos obliga a prepararnos para hacerlo mejor", considero el mandatario estatal, quien afirmó que esta nueva fase debe ser mediante un proceso cuidado y por etapas.

Por ello, advirtió que "si no lo hacemos así, todo el esfuerzo hecho en lo económico, familiar y personal, no habrá válido de nada porque el riesgo de múltiples contagios y muertes seguirá presente".

Y detalló en qué consisten las etapas: continuar, en lo que resta mayo, operando únicamente las actividades esenciales.

En segundo término, aseguró que se mantiene la determinación de no regresar a las clases presenciales y concluir el ciclo escolar desde los hogares.

Cuando terminó de exponer este punto, precisó:

"No voy a exponer a que se contagien un millón 300 mil niños y niñas, ni tampoco a sus familias, especialmente sus abuelitos y abuelitas".

En el tercer punto manifestó que se establece que, a partir del primero de junio, las decisiones para abrir o cerrar espacios se harán de manera regionalizada y por municipio.

Y cuarto aspecto, informó que, a partir de esta semana, se instalarán mesas de trabajo con diferentes sectores para darles a conocer las medidas y protocolos que deberán seguir, una vez que llegue la fecha de apertura.

El gobernador Aureoles Conejo concluyó su mensaje con lo siguiente: "de no haberse tomado las decisiones correctas para reducir la velocidad de contagios en la entidad, el número de defunciones -que hoy se encuentra en 93- podría haber sido mucho mayor"