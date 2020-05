Avalan a Horacio Duarte como titular de Aduanas

El pleno de la Comisión Permanente del Congreso ratificó por mayoría el nombramiento de Horacio Duarte Olivares como encargado de la Administración General de Aduanas del Sistema de Administración Tributaria (SAT), sólo con el voto en contra del PAN.

En la discusión del nombramiento enviado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el senador Julen Rementería del Puerto (PAN) aseguró que Duarte Olivares "no tiene la experiencia suficiente" para el cargo que le fue encomendado. "Lo que le urge a este país es gente preparada en la administración pública, porque --perdón la expresión-- pero necesitamos a alguien que saque al buey de la barranca. Puede ser honesto pero se necesita experiencia", dijo.

En favor del nombramiento hablaron los senadores Higinio Martínez Miranda (Morena) y Marcela Mora Arellano (PES), quienes destacaron el trabajo de Duarte al frente de la subsecretaria del Trabajo y del programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

La senadora Martha Lucía Mícher Camarena (Morena) recordó que Duarte Olivares estuvo en la Comisión Especial de seguimiento al caso de supuesta entrada ilegal de mercancías durante el gobierno del ex presidente Vicente Fox (PAN), y revisó a detalle el trabajo de la Administración General de Aduanas. "En otros gobiernos dejaron entrar de todo. Horacio me ayudó en la comisión especial porque los hijitos de Martha Sahagún metieron de todo. Así que no me vengan aquí a rasgarse las vestiduras", acusó desde la tribuna.