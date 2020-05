Insiste Alfonso Ramírez Cuéllar en propuesta de medición de riqueza

El líder nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, mantuvo su propuesta de ir a la medición de la riqueza para que pague más impuestos quien más tiene: "No estoy aquí de florero ni de barandal en los pleitos internos", sino para desde el partido hacer posible el estado de bienestar, atajó.

El diputado con licencia coincidió con el presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a que no debe divulgarse la riqueza que tienen los grandes empresarios del país, pero, dijo, esa no es su propuesta, por lo que ésta sigue en pie. No propongo y "no quiero que entren a las casas ni mucho menos quiero que se difundan los datos personales, eso está prohibido por la ley y la Constitución", por lo tanto no busco que "los muchachos de los chalecos no van a entrar a las casas porque ni siquiera está la información ahí".

LEGISLADORES REPUDIAN PROPUESTA

Las fracciones parlamentarias de los partidos Acción Nacional y Morena en el Senado de la República se posicionaron en contra de la iniciativa propuesta por el líder nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, para que el INEGI haga una medición de la concentración de la riqueza.

El coordinador de Morena en la Cámara Alta, Ricardo Monreal, negó que el país requiera ahora una iniciativa en ese sentido y consideró que es un tema que polariza.

Por su parte, los panistas calificaron la propuesta de ser "ilegal, arbitraria e invasiva, y busca dividir a la sociedad, pero, sobre todo, ocultar el fracaso de este gobierno" en materia económica.

"Este tipo de propuesta por parte del partido oficial ahuyenta a posibles inversionistas que tienen la intención de venir a México y abrir empresas, pero sobre todo generar empleos; es una irresponsabilidad", acusó Kenia López Rabadán.

Su correligionario, el senador Damián Zepeda, consideró la propuesta como "una amenaza real y muy preocupante", y aseguró que "en política no hay casualidades", pero el tema ya está expuesto, para distraer o amenazar.