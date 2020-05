Exigen a AMLO investigar contratos a empresa ligada a familia de EPN

Las dirigencias nacionales del PAN y del PRD, exigieron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que abra una investigación por los contratos otorgados a la empresa Ylial Baxter, S.A. de C.V., creada por el propio ex titular del Ejecutivo y que durante su sexenio obtuvo contratos por más de 12 mil millones de pesos.

Marko Cortés del PAN y Ángel Ávila del PRD, dijeron que en el combate a la corrupción no puede haber intocables, incluso no importa si se trata de ex presidentes o por sus colaboradores cercanos.

"@lopezobrador_, en el combate a la corrupción no debería haber intocables, no importa si se trata de ex presidentes o de actos cometidos por sus cercanos en este Gobierno, la ley debe aplicarla igual para todos", posteó a través de su cuenta en la red social de Twitter el líder nacional panista, Marko Cortés.

Este miércoles, El Universal informó que una empresa fundada por la familia del ex presidente Enrique Peña Nieto --la sociedad mercantil Plasti-Estéril, S.A. de C.V., creada en 1991, en la que él aparece como socio fundador--, fue beneficiada por contratos otorgados al gigante Baxter International Inc., por más de 12 mil 170 millones 104 mil 242 pesos durante su propio sexenio.