Meseros bloquean accesos a Palacio Nacional; piden apoyos por Covid

CIUDAD DE MÉXICO.- Alrededor de 50 personas que trabajan como meseros en la Ciudad de México bloquean esta mañana todos los accesos de Palacio Nacional como medida para exigir una entrevista con el presidente Andrés Manuel López Obrador y solicitarle apoyos para enfrentar el impacto económico que ha generado la pandemia del Covid-19.

Los manifestantes, quienes llegaron al recinto histórico a las 5:00 horas, aseguran que desde que comenzaron a realizar protestas en abril pasado, autoridades federales y de la Ciudad de México les han prometido ayudarlos, sin embargo, acusan que esto no ha sido así.

En entrevista con medios, los trabajadores indican que desde que comenzó la cuarentena por Covid-19 los centros donde laboran tuvieron que cerrar, lo que ocasionó que no tengan ingresos.

Indican que hace un par de semanas el gobierno de la Ciudad de México les dio un apoyo de 3 mil pesos, en dos pagos, pero señalaron que esto no ha sido suficiente para enfrentar la pandemia.

"Nos dijeron que nos iban a apoyar con unos créditos, pero ya hace un mes que nos prometieron eso y a nosotros nos urge ya trabajar o tener algún apoyo porque con la cuarentena no hemos trabajado", comentó Henry Jiménez, quien trabaja en un restaurante del Centro Histórico.

Personal de Presidencia dialoga con los manifestantes para que puedan liberar los accesos a Palacio Nacional.