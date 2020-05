Detienen a hombre con 4 mdp en la alcaldía Venustiano Carranza

Un hombre fue detenido en la alcaldía Venustiano Carranza con cuatro millones de pesos en efectivo, los cuales transportaba en un vehículo con las placas alteradas. Elementos de la policía que realizaban patrullajes preventivos sobre la calle Oriente 150 y Norte 25, de la colonia Moctezuma 2da sección, sorprendieron a dos personas a bordo de un vehículo blanco quienes, al verlos adoptaron una actitud inusual y uno de ellos se retiró de inmediato del sitio.

Ante la posible comisión de un delito los uniformados se acercaron y tras identificarse solicitaron una revisión preventiva al hombre, así como una inspección al automóvil mismo que contaba con blindaje en la carrocería. El hombre manifestó que la cantidad ascendía a un aproximado de cuatro millones de pesos, de los cuales no pudo acreditar su procedencia. En tanto, al solicitar las referencias del vehículo en las diferentes bases de datos del padrón vehicular, no se encontraron registradas las placas en el estado de Morelos como estaban impresas sino de Michoacán.

Además ninguna de las características correspondía al automóvil ya que no era dos puertas, el motor no correspondía, y tampoco era modelo 1977, así como el NIV, que se obtiene de la placa, no reflejaba ser de una nomenclatura de vehículo reciente.