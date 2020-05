Inmujeres registra en abril 400 mil llamadas de auxilio

La presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Nadine Gasman Zylbermann, informó que el confinamiento evidenció a la violencia de género como la segunda epidemia. Por ello, dijo, se implementó una campaña a fin de que se denunciaran estos hechos a través del número de emergencia 911, y en abril se recibieron 400 mil llamadas relacionadas con agresiones a mujeres y de pareja.

En una reunión virtual con diputadas federales, Nadine Gasman Zylbermann agregó que 91% de las víctimas no solicita apoyo ni presenta denuncia. Además, indicó, se han reforzado las acciones en los estados donde hay más violencia y subrayó que ante este desafío se requiere de la coordinación entre el Legislativo y el Ejecutivo. En respuesta a los cuestionamientos de las diputadas, la titular del Inmujeres precisó que en el primer cuatrimestre del año, el 911 registró 22 millones de llamadas por todo tipo de asuntos; de ellas, 17 millones fueron improcedentes, de acuerdo con la definición específica que tiene dicho número.

Una llamada improcedente, explicó, es aquella que por diversas razones no genera una acción. Añadió que la mitad es gente que llama y cuelga, personas que marcan, ponen el silenciador y ocupan la línea. El 14% son bromas de niñas y niños. La presidenta del Inmujeres, Nadine Gasman Zylbermann, indicó que de acuerdo con datos de la ENDIREH 2016, el 10% de las afectadas no denuncia porque supone que no le van a creer; 70% no considera que sea importante, y 20% teme represalias. Por eso, "nos esforzamos para que sepan que no están solas y que pueden pedir ayuda".

Planteó ampliar la capacidad de respuesta del 911 para recibir, identificar, localizar y atender a mujeres víctimas; se creó un directorio de servicios integrales y un mapa georeferenciado con información desagregada de las dependencias que brindan atención; se identificaron 14 entidades con mayores índices de violencia y feminicidio, con el fin de garantizar el servicio de 24 horas en los siete días de la semana. En coordinación con la Segob y otras dependencias encargadas de brindar atención y protección a mujeres y niñas, se impulsa una estrategia nacional de prevención de violencias contra mujeres, niñas, niños y adolescentes que busca asegurar la disponibilidad y continuidad de servicios esenciales e identificar acciones específicas hacia grupos de mayor vulnerabilidad.

También se pretende fortalecer los sistemas de información y monitoreo en cada estado y responder a las necesidades inmediatas de refugio, casas de tránsito, atención en procuradurías, fiscalías y centros de justicia para las mujeres y las "Puertas Violetas", agregó.

"Tenemos una oportunidad para construir una nueva normalidad que revise los roles de mujeres y hombres, de las familias, el Estado y los mercados. Debe haber trabajo coordinado con instituciones, legisladoras y sociedad civil para prevenir las violencias y crear una nueva normalidad cuidadosa, comunitaria y solidaria".

Sobre el tema de cuidados mencionó que se requiere de legislación, por ello se trabaja a través de diversos estudios. Además, se está coordinando con las secretarías de Economía y de Hacienda un modelo de incorporación de las mujeres en los mercados formales. Gasman Zylbermann aseveró que se han desarrollado estrategias de activación de mercados y espacios laborales para las mujeres, e instrumentado medidas para que sean empleadas en trabajos formales. Además, se diseñaron programas y alternativas que den a las víctimas opciones económicas.

En este contexto, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, diputada María Wendy Briceño Zuloaga (Morena), consideró fundamental seguir uniendo esfuerzos a favor de los derechos de las mujeres y afirmó que reducir la violencia de género será parte de pacificar al país. Destacó el acompañamiento del Inmujeres en las reformas impulsadas en el Congreso de la Unión y en el ámbito local. Sobre el sistema de cuidados, expuso que en los próximos días habrá un Parlamento Abierto al respecto. También planteó dar seguimiento al tema de la estrategia multiagencial "Puertas Violetas" y convocar posteriormente a su responsable.

La diputada Fabiola Loya Hernández (MC) señaló que las mujeres son las que más están padeciendo los efectos de la pandemia dentro de sus casas. Preguntó en qué se trabaja intersectorialmente para evitar las agresiones de género, y sobre la participación del Inmujeres en la reactivación económica. Guadalupe Almaguer Pardo, diputada del PRD, consideró que los datos del número de emergencias 911 no son confiables, porque "desde la Presidencia de la República se desconoce, minimiza, justifica e invisibiliza el problema de la violencia contra las mujeres, al decir que el 90 por ciento de las llamadas son falsas. Eso es preocupante, cuando estas agresiones se agudizaron con el encierro".

Por el PAN la diputada Verónica Sobrado Rodríguez resaltó que a la par de la pandemia en salud, hay una segunda, que es la violencia contra las mujeres. Cuestionó sobre la postura del instituto ante esta minimización del Ejecutivo y cuáles son las estrategias para conciliar la vida familiar y laboral en el regreso a las actividades. La diputada del PRI, Cynthia López Castro, preguntó sobre el método y los mecanismos para determinar que el 77 por ciento de las llamadas al número 911 son improcedentes, y la opinión de la funcionaria cuando el titular del Ejecutivo dijo que, de acuerdo al Inmujeres, las llamadas eran falsas. "Seguimos viendo una descoordinación entre Conapred, Conavim y el Inmujeres; no hay una estrategia integral". Rocío del Pilar Villarauz Martínez, diputada de Morena, expuso que frente a la pandemia se acentúan más las desigualdades. Las mujeres dedican tres veces más tiempo al trabajo doméstico; por ello, pidió saber si hay un plan para que en el país, a mediano plazo, se implemente un sistema de cuidados que contribuya a la consolidación de la igualdad sustantiva.

La diputada Marta Dekker Gómez (PT) destacó la labor que se hace en el gobierno federal y en el municipal para difundir campañas y evitar desinformación. Agregó que ante las llamadas falsas al número 911 es necesario conocer quiénes las hacen, "pues es lamentable que sean cómplices para crear estadísticas falsas y desacreditar un trabajo coordinado". De Morena, la diputada Sandra Paola González Castañeda externó su interés por apoyar a las fiscalías locales, porque son las que atienden estos delitos. "Debemos saber qué están haciendo en el ámbito local y pedir resultados de los institutos en los estados y municipios, pues se sabe que se están cerrando algunas fiscalías de atención a las mujeres". La diputada Liduvina Sandoval Mendoza (PAN) señaló que desde el Ejecutivo se debe tomar conciencia de la realidad que están sufriendo las mujeres.