No se desbordaron hospitales por coronavirus: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que con la estrategia para enfrentar la pandemia del coronavirus no se desbordaron los hospitales y ya se puede descartar esa posibilidad.

Al ser cuestionado sobre el incremento de decesos por Covid-19, pues ayer se reportaron 420 decesos en 24 horas; el presidente López Obrador dijo que la estrategia va de acuerdo con lo que proyectaron los expertos, especialistas y matemático, empero reconoció que en estos días muchas personas en la Ciudad de México han perdido la vida.

"Si en esto días sobre todo aquí en la Ciudad de México desgraciadamente han perdido la vida muchas personas, lo lamentamos siempre, me pésame a sus familiares, pero estamos haciendo todo lo que nos corresponde y nada que ver con los países que desgraciadamente han sido muy afectados".

Señaló que sin el buen comportamiento de la gente y a la estrategia de los científicos mexicanos de aplanar la curva, se hubiese desbordado por completo la pandemia y no habría forma de atender enfermos y salvar vidas.

"Por eso no estamos en la situación que desgraciadamente están otros países, pero repito es de mal gusto y no se pueden comparar tragedias, porque hasta la pérdida de vidas humanas se debe lamentar.

"No se puede llegar a un nivel de enajenación donde se lucre con el dolor humano, por eso hablamos de las temporadas de zopilotes, tenemos el problema si, pero lo estamos atendiendo todos los días", dijo.