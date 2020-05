Poder ‘se lava las manos’ pese a que no hay agua

Segundo lugar de contagios y muertes en el Estado de México, con mil 247 casos confirmados y 111 decesos, a Ecatepec le ha pegado la pandemia de la Covid-19, situación crítica que se suma a la escasez de agua que padecen 1 millón de personas de 120 colonias, quienes, desesperados, buscan obtener el líquido pagando pipas o abriendo los registros que localizan en las calles.

Fundamental para disminuir el contagio por el virus SARS-CoV-2, el agua no llega a más de la mitad de sus habitantes, quienes, ante la urgencia de lavarse las manos y limpiar sus casas para combatir una enfermedad que puede ser letal, han solicitado amparos contra los tres niveles de gobierno por no dotarlos del servicio. Hasta el momento, no ha habido una respuesta favorable de las autoridades denunciadas.

Además del reto diario de sobrevivir a la inseguridad –en 2018 este municipio ocupó el primer sitio estatal en homicidios dolosos, con 455 reportes–, los ecatepenses ahora tienen que sortear el nuevo virus con un sistema de salud casi rebasado y con la única esperanza de que los jueces obliguen a las autoridades a entregarles el agua que no llega a sus casas.

Por no cumplir una suspensión de amparo que obliga a las autoridades de los tres niveles de gobierno a dotar de agua a 112 familias, la defensa legal de los afectados denunció ante un juez federal un presunto desacato del gobernador Alfredo del Mazo, del alcalde Fernando Vilchis Contreras y de los organismos operadores del sistema de aguas que desde 2018 no los abastecen, pese que a sí les cobran el servicio.

De vida o muerte

La resolución judicial que los afectados consideran incumplida, de acuerdo con el incidente de suspensión presentado ante el Juzgado Primero de Distrito del Estado de México, fue otorgada a los habitantes de ocho colonias ante la emergencia.

Las representantes legales de los afectados, Míriam Silva Maya y Jéssica González Hermosillo, denuncian que para los pobladores de Ecatepec la falta de agua es una situación de vida o muerte ante el creciente número de contagios y fallecimientos en la zona.

De acuerdo con la Secretaría de Salud federal, hasta el jueves 21 Ecatepec era el octavo lugar nacional por el número de personas contagiadas, con mil 247 casos confirmados, y el noveno en la cifra de fallecimientos causados por la epidemia, con 111 muertes.

Además hay otras 641 personas hospitalizadas en dicho municipio, que ha sido escenario de irrupciones violentas. Una de ellas ocurrió en la morgue del Hospital de las Américas, bajo control del gobierno estatal, a causa de la saturación y a la falta de información sobre la situación de los pacientes.

La abogada Silva explica que alrededor de 120 colonias de la Quinta Zona de Ecatepec sufren desabasto de agua, por lo que el número de afectados rebasa el millón de personas, una situación que le resulta inexplicable ante la situación de emergencia y las estadísticas de las propias autoridades sobre la epidemia.

El negocio de las pipas

Una de las denunciantes –prefiere omitir su nombre– asegura que cada familia gasta mil 200 pesos mensuales, como mínimo, en la compra de pipas, cantidad equivalente a lo que cobra el municipio por un servicio que dejó de prestar hace nueve años, cuando comenzó la escasez.

“La mayoría de la gente compra el agua a un precio muy alto, es una cuota excesiva la que exige el municipio y el líquido no lo tenemos. En algunos casos están reclamando pagos de cinco años a la fecha, pero desde hace nueve años no hay agua. Es injusto que cobren algo que no tenemos”, denuncia la residente en la Unidad CROC Aragón, donde se han reportado en los últimos dos meses cerca de 15 decesos sospechosos de covid-19.

Explica que el Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ecatepec (SAPASE) prácticamente se ha desentendido del abasto, por lo que sólo envían dos pipas a la semana para una colonia en donde hay mil 200 familias.

También denuncia que la corrupción en el SAPASE ha propiciado la aparición de tomas clandestinas, las cuales se instalan a la vista de todos los vecinos, agravando el desabasto y causando un desorden que el actual alcalde, Fernando Vilchis –morenista–, ha agudizado.

Las colonias que solicitaron protección de la justicia por la falta de suministro son: Unidad CROC Aragón, Nueva Aragón, Unidad Ciudad Oriente, Unidad Petroquímica, México Insurgentes, Ampliación Valle de Aragón y Unidad Alborada de Aragón.

Cuestionado sobre la escasez, el vocal ejecutivo de la Comisión de Aguas del Estado de México (CAEM), Francisco Núñez Escudero, dice que “desde enero” le ofrecieron al alcalde de Ecatepec el envío de dos pipas para paliar la situación, mismas que fueron rechazadas durante casi cinco meses.

Envían oficios, no agua

En el expediente del juicio de amparo 332/2020, el juez primero de Distrito del Estado de México, Aurelio Damián Magaña, resolvió el miércoles 6 otorgar la suspensión de oficio “a fin de que (las autoridades señaladas) proporcionen y garanticen el acceso a la cantidad esencial mínima de agua, suficiente y apta para el uso personal y doméstico de los quejosos.

“Lo anterior es así, tomando en cuenta que el derecho al agua es un derecho humano que implica para el Estado el deber de proporcionar agua, sin distinción alguna y con capacidad de respuesta a los sectores más vulnerables, para garantizar su sobrevivencia y desarrollo económico y social”, advierte el fallo.

A su vez, el gobierno del Estado de México y la Comisión de Aguas estatal enviaron respuestas para deslindarse del problema y recordar que el abasto corresponde al ámbito municipal, de acuerdo con el artículo 115 constitucional.

Núñez Escudero explica que uno de los problemas principales del SAPASE es que tiene 17 pozos fuera de operación, por lo que niega que la CAEM haya reducido o desviado el suministro que le corresponde a Ecatepec, como denunció Vilchis Contreras.

“Hacemos la conducción de las fuentes externas, en particular del Sistema Cutzamala que le entrega agua directamente a Ecatepec, pero el abasto del municipio depende, en su mayoría, de sus propios pozos,” concluye Núñez.

120 colonias de Ecatepec tiene desabasto de agua.