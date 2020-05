AMLO destaca como "un milagro" el aumento a la recaudación fiscal

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó como "un milagro" el aumento a la recaudación fiscal en los primeros cinco meses del año, que significó 100 mil millones de pesos extras, pese a la crisis económica provocada por el coronavirus Covid-19.

En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo destacó que ahora todos pagan sus impuestos porque ya hay nuevas reglas donde no hay condonación y no hay influyentismo.

"Esto es porque la gente nos está ayudando y a pesar de la crisis están pagando sus contribuciones y los que no pagaban ya están pagando, porqué ya cambiaron las reglas, ya saben que no hay condonaciones, ya hay agarradera que funcione, ya no hay influyentismo".