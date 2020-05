Pese a oposición, Fonatur inició primeros trabajos del Tren Maya

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) reveló que este lunes iniciaron la construcción del Tren Maya en la región sureste de México, sin embargo, hace unos días, la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch' Xíinbal insistió en que continuarían sus acciones legales para impedir el desarrollo del mega proyecto.

Maya Múuch' Xíinbal tiene el respaldo de un grupo de activistas, colectivos y organizaciones civiles, quienes se han amparado en contra del plan federal.

Durante la última reunión celebrada durante el fin de semana anterior, manifestaron que no permitirán "que ningún proyecto invada y despoje su territorio, incluido ese tren desarrollador, no permitiremos la destrucción y contaminación de nuestros recursos naturales, no permitiremos que se tomen decisiones por nosotros o que se violenten nuestros derechos en nombre del desarrollo", explicaron.

No obstante que en el discurso el Gobierno Federal explicó que el Tren Maya detonaría el desarrollo en el sureste mexicano abandonado por años, ellos consideran que la decisión del proyecto se tomó de manera unilateral, pues nunca se les consultó a las comunidades mayas de Yucatán, Quintana Roo, Campeche y Chiapas.

Por tanto consideran que se trata de un despojo de tierras, y que continuarán con todas las acciones jurídicas para frenar la obra.

"La tierra no se vende ni se renta, nosotros somos parte del pueblo maya de la península de Yucatán, levantamos la voz para denunciar los mega proyectos empresariales que tienen como finalidad despojarnos de la tierra y el territorio donde habitamos, donde vive y se alimenta nuestra familia, donde celebramos nuestros ritos y vivimos nuestra identidad con dignidad", sostuvo el colectivo Maya Múuch´Xinnbal.

Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó a Fonatur implementar medidas cautelares para que de manera urgente suspenda las actividades no esenciales relativas al proyecto "Tren Maya".

En respuesta, Fonatur declaró que había suspendido todas las actividades no esenciales para su realización.

Fonatur explicó que a través del "Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2", firmado por el Secretario de Salud y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo del presente, en su artículo primero numeral II, inciso "E" establece que:

II: Solamente podrán continuar en funcionamiento las siguientes actividades, consideradas esenciales: [...]

E) Las necesarias para la conservación, mantenimiento y reparación de la infraestructura crítica que asegura la producción y distribución de servicios indispensables; a saber: agua potable, energía eléctrica, gas, petróleo, gasolina, turbosina, saneamiento básico, transporte público, infraestructura hospitalaria y médica, entre otros más que pudieran listarse en esta categoría.

Por este motivo, las licitaciones y operaciones de los primeros tres tramos —correspondientes a los trayectos Palenque-Escárcega, Escárcega-Calkiní y Calkiní-Izamal— pueden continuar de manera normal, ya que corresponden a obras de reparación de la línea férrea existente y pueden considerarse como infraestructura crítica, amparada por dicho "Acuerdo", expresó la dependencia.