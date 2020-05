Recogen cubrebocas de la basura para revenderlos en internet

La Unión Nacional de Empresarios de Farmacias (Unefarm) advirtió que por la pandemia provocada por el Covid-19, aumentó en internet la venta de productos relacionados con la enfermedad, como cubrebocas, alcohol, gel y hasta medicina, que no tiene la calidad adecuada, lo que pone en riesgo la salud de los consumidores.

La comercialización de ese tipo de productos se presenta en mayor medida en Facebook, por lo que la Unefarm recomienda a la población que los adquieran en negocios establecidos para que pueda verificar la fecha de caducidad y la calidad que tienen.

"El gran problema es que al ser una cuenta de Facebook personalizado de alguien que no sabemos cuál es su giro, nada más que está utilizando el momento, de entrada aunque el producto sea original no está en el almacenamiento correcto de grados de temperatura y al ser una persona que no está bien constituida no sabemos si el producto sea robado, clonado o esté bien almacenado y si se lo toma al paciente no le va a hacer ningún efecto en su cuerpo", explicó.