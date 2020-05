FGR ya investiga asesinato de Gamboa Lozano: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 26 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el asesinato de Alfonso Isaac Gamboa Lozano, quien se desempeñó como titular de la Unidad de Política y Control Presupuestal de la SHCP durante la administración pasada e implicado en un presunto desvió de recursos federales para favorecer al PRI en las elecciones estatales de Chihuahua, e informó que la Fiscalía General de la República (FGR) ya participa en las investigaciones de este homicidio.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal recordó que su gobierno ya realizó los trámites para la extradición de César Duarte, exgobernador de Chihuahua, implicado también en este caso de desvió de dinero.

"Este lamentable caso lo está tendiendo la Fiscalía, ya tienen ellos la investigación. La Fiscalía del estado (de Morelos) y también la FGR por esta posible relación con los sucesos de Chihuahua, de desvío de fondos.

"Aquí aclaro, también, que es reprobable que se le quite la vida a un ser humano, más cuando tienen que ver otras personas, no solo es a él, sino familiares, es algo que no debe de celebrarse de ninguna manera, eso no es justicia, es barbarie, es inhumano, y va a corresponder a las autoridad hacer la investigación".

El pasado jueves 21 de mayo fue asesinado en Morelos, Alfonso Isaac Gamboa Lozano, junto con otras cuatro de sus familiares en un fraccionamiento habitacional del municipio de Temixco.

Gamboa Lozano, de 39 años de edad, fue acribillado junto con sus hermanos -dos hombres y una mujer-, así como su madre, por un grupo de cuatro hombres armados que ingresaron a su domicilio, presuntamente, por un lote baldío.

La Fiscalía General del Estado precisó que el Servicio Médico Forense levantó los cuerpos sin vida de Alfonso Isaac, Ricardo "N", de 44 años; Edgar "N", de 37 años; Miriam "N", de 43, y Patricia "N", de 60 años de edad, quienes presentaron lesiones penetrantes a consecuencia de disparos de arma de fuego.

En Palacio Nacional, el mandatario informó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no tiene injerencia en este asunto, sino que solo que la FGR lo solicite.

"No podemos ser oficiosos, y son casos que se tiene que manejar con mucha responsabilidad de evitar el escándalo.

"Hablamos ayer de la importancia que tiene le preservar, cuidar la dignidad de las personas, cualquier acusación que se haga de carácter público sin pruebas, pues es una afrenta moral para la persona señalada. Y si esta acusación proviene de un servidor público, peor, no deben de darse a conocer este tipo de cosas si no hay una investigación de por medio, una solicitud de una institución, cuidar lo del debido proceso y, sobre todo, cuidar la dignidad de las personas y no signifique impunidad, significa no politizar los casos, no sacar raja político, electoral, partidista".