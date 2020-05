Restaurantes y bares reiniciaran actividades en junio en Chiapas

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis.- Propietarios de unos cien restaurantes, bares y fondas de San Cristóbal de las Casas acordaron reiniciar actividades a partir del 1 de junio por la falta de apoyos económicos gubernamentales y despensas para enfrentar la cuarentena.

El dirigente de la Asociación de Bares y Restaurantes de San Cristóbal de las Casas por la Justicia Social, Oscar Vicente Ortega Hernández, dijo que a dos meses del cierre de sus negocios acordaron reabrirlos por la falta de ayuda institucional para enfrentar la crisis económica.

El representante del sector afirmó que con el retorno asumirán las medidas sanitarias para evitar contagios, porque no pueden continuar inactivos sin recibir ayuda básica.

"Cumplimos 56 días con nuestros negocios cerrados totalmente sin tener respuesta oficial a cinco solicitudes de apoyos", sostuvo el empresario. Aunque precisó que si recibieran el apoyo pospondrían dos semanas la reapertura.



En Tuxtla Gutiérrez policías municipales y vendedores ambulantes se enfrentaron durante un operativo de contención sanitaria del Covid-19. El desalojo dejó cuatro detenidos por alterar el orden público y uno más por el delito de lesiones.

En tanto, en el municipio de Berriozábal familias de la colonia La Candelaria, que perdieron sus empleos y solicitan ayuda del gobierno colocaron en sus viviendas mantas alusivas: "En casa y sin comida", "No tenemos comida", "Necesito trabajo para mantener a mi familia".

La Candelaria es una colonia rural con carencias de servicios básicos. La mayoría de los pobladores vive en la precariedad. Empujados por el desempleo y la falta de recursos se organizaron para ayudarse mutuamente.

Colocaron mantas y cartulinas con la petición de ayuda humanitaria afuera de sus viviendas para difundirlas en redes sociales.

Adriana Bravo, vocera de La Candelaria, afirmó que han presentado solicitudes de ayuda a las autoridades de gobierno, pero no obtienen respuestas.

Para la contingencia "nos prevenimos por un mes, pero lo están alargando. Ya no podemos, hemos creado un grupo de WathsApp para ayudarnos como podamos", comentó.

Doña Hortensia elabora cubre bocas para obtener algún dinero y comprar alimentos para sus hijos. "Necesitamos ayuda, pues mi esposo fue despedido y tenemos niños que alimentar".

Doña Jesús del Carmen sólo pide "un poco de ayuda de cualquier instancia de gobierno".

En Candelaria, la gente va al día, se sustenta con lo gana, y no hay recursos para sostenernos si no trabajamos.