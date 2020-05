Acusa Polevnsky campaña sucia en su contra desde Morena

CIUDAD DE MÉXICO.- La secretaria general de Morena, Yeidckol Polevnsky, acusó que desde la dirigencia nacional de Morena, existe una campaña sucia en contra. Ello por la compra de inmuebles que hizo cuando durante su gestión como dirigente nacional del partido y que ahora, la nueva presidencia nacional que encabeza Alfonso Ramírez Cuéllar, revisa a detalle para saber si las cosas se hicieron bien.

"No hay razón para no comprar los inmuebles, hay recursos para ello y cualquier duda se puede aclarar", dijo Polevnsky en entrevista.

La secretaria general fue citada para presentarse a un encuentro ayer con el dirigente nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, en donde se trataría el tema de la compra de inmuebles que se hizo durante la gestión Polevnsky.

Yeidckol Polevnsky no asistió al encuentro porque acata el "Quédate en Casa".

"Me dijeron que me enviarían una carta solicitándome información, pero el sábado (pasado) me citaron a una reunión. Yo sigo las instrucciones de la Secretaría de Salud porque yo soy vulnerable, yo no hago reuniones que no sean por Zoom. Pedí que se posponga (la reunión) y que me den información sobre lo que se quiere, pero sobretodo que se haga con premura", mencionó.