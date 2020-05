Recorte de 75% nos pone en "economía de guerra": director del CIDE

CIUDAD DE MÉXICO.- El Centro de Investigación y Docencia Económicas impartirá el próximo semestre totalmente a distancia para dar certidumbre a los alumnos y profesores y tener una planeación adecuada, luego del recorte del 75% al gasto operativo, informó el director del CIDE, Sergio López Ayllón.

En entrevista en Así las cosas, en W Radio, señaló que en el CIDE, como en otros centros y la administración pública, hay una reducción del 75% en el gasto operativo para el resto del año, lo que implica que van a estar en operación mínima, "para muchas dependencias no tener para pagar la renta y honrar los contratos que ya tenían firmados".

Explicó que en el caso del CIDE tendrá una situación muy complicada porque ya tenía un presupuesto limitado, por lo que entrará en una "economía de guerra", donde se tendrá que usar los pocos recursos para mantener la operación mínima, pagar predial, agua, luz, servicios básicos y nómina. "No vamos a tener recursos para nada más", dijo.

"No es solo para el CIDE, es para todos los centros, es para el Conacyt y toda la administración pública federal es la aplicación estricta de la reducción del 75% del gasto operativo para el resto del año; para que ustedes tengan una dimensión de lo que esto implica, es el recorte más grande del que hay recuerdo probablemente de la administración pública en toda la historia", comentó.

López Ayllon señaló que esto es similar o próximo a un cierre de gobierno porque las dependencias no van a tener recursos para operar.

"La dependencias no van a tener para operar; esa es la situación que estamos enfrentando toda la administración pública federal como resultado del memo presidencial del 23 de abril", dijo.

Comentó que a través del Conacyt le han pedido un informe detallado de las partidas críticas y saber qué pasa si se dejan sin recursos.

Señaló que el CIDE ya había tomado la decisión de llevar el semestre de manera virtual porque no hay certeza de cómo evolucionará la pandemia del Covid-19, pero comentó que hay otras actividades como publicaciones, servicios informáticos que se reducirán a cero.

"Estamos en un diálogo a través del Conacyt con la Secretaría de Hacienda para evaluar cuál es el alcance, el impacto que podría dejar todas esas partidas sin recursos. Estamos en ese proceso y todavía no sabemos cuál será el resultado".

Respecto a la desaparición de Fideicomiso, Sergio López comentó que el CIDE se queda en "estado catatónico" porque van a poder mitigar algunos efectos del recorte a través del uso de algunos fideicomisos que "son reservas para este tipo de hipótesis".

"Sin ciencias y sin tecnología el país no va a salir de la crisis; admitamos que estamos en una crisis profunda sanitaria y económica, y vamos a vivir meses difíciles, probablemente hasta años... Hoy para salir de la pandemia depende de la investigación científica, que sean capaces de producir una vacuna", señaló.

El CIDE se convirtió en tendencia durante la mañana de este miércoles; integrantes de la comunidad publicaron un correo electrónico que les hizo llega la dirección de Centro.