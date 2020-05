La justicia no es asunto de consultas, responde Calderón a AMLO

El ex presidente de México, Felipe Calderón, agradeció la buena intención del actual titular del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, de abrir una investigación contra él, si la gente se los pide.

A través de mensajes a través de la red social de Twitter, Calderón Hinojosa dijo que la justicia no es un asunto de consultas, sino de pruebas y leyes, pues si la Fiscalía General de la República tiene pruebas de que ha cometido algún delito, que proceda.

Pero si no es así, no hay consulta que valga, y le exigió respetar sus derechos.

"Sr. Presidente, agradezco su buena intención. Pero la Justicia no es un asunto de consultas, sino de pruebas y de leyes. Si la Fiscalía tiene pruebas de que he cometido algún delito, adelante, que proceda. Pero si no es así, no hay consulta que valga. Respete mis derechos", posteó en un mensaje.

Además, le hizo una sugerencia para que se concentre en la pandemia del Covid-19, que es la mayor amenaza para la humanidad en este Siglo y en la terrible recesión económica que viene, que es la peor en el México moderno.

Y dijo que los mexicanos necesitan a López Obrador ahí, y le pidió que le diga a sus estrategas que dejen de distraer a la opinión pública con él.



"Y una sugerencia respetuosa: concéntrese en la pandemia, la mayor amenaza de salud a la humanidad en un siglo, y en la terrible recesión económica que viene, la peor en el México moderno. Lo necesitamos ahí. Dígale a sus estrategas que dejen distraer a la opinión pública conmigo", insistió en un segundo mensaje Calderón Hinojosa.