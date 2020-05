Datos no indican que FCH mienta: Jacobson

La ex embajadora de Estados Unidos Roberta Jacobson, en entrevista para El Universal se refirió al caso de Genaro García Luna y a las estrategias de gobierno de Felipe Calderón y de Andrés Manuel López Obrador.

En el texto de Proceso se concluye que hubo una duplicidad, una doble cara, en el gobierno de Felipe Calderón. Entiendo que esto significa que el entonces presidente Calderón sabía que su secretario de Seguridad, Genaro García Luna, tenía nexos con el narco y no actuaba. ¿Crees que esto ocurrió?

— Toda la información que yo he recibido como secretaria adjunta para el Hemisferio Occidental fue información no corroborada. Lo único que yo quise decir es que yo imaginaba, y todavía imagino, que había gente dentro del gobierno de México que tenía la misma información que nos llegaba a nosotros. Eso no significa que el (ex) presidente esté mintiendo cuando dice que no sabía sobre esta información. Yo no puedo decir quién veía qué información, pero si esta información fue de un tipo que pienso debió llegar a las oficinas de oficiales mexicanos al mismo tiempo que nos llegaba a nosotros.

Entiendo que la información recibida nunca fue ni contundente y que además fue tendenciosa. ¿Qué significa que fue tendenciosa?

— La palabra tendenciosa fue una traducción del periodista de Proceso porque yo hablé en inglés en la conversación. Lo que dije es que era información de personas que tenían problemas o con la Secretaría de Seguridad Pública o con la policía o rivalidades entre las agencias. Las fuentes independientes de información nunca nos llegaron de tal forma que lo consideráramos información confirmada o corroborada durante mi tiempo como funcionaria.

¿Qué significaba esta información que llegaba a la embajada de Estados Unidos para el trabajo del gobierno de Estados Unidos con el de México?

— En general, cuando recibimos de cualquier fuente información sobre un gobierno aliado con el cual estamos trabajando muy de cerca y logrando cosas muy importantes, porque debemos recordar que hubo éxitos muy importantes de aprehensiones y decomisos, tenemos que asegurarnos que cuando trabajamos con una agencia lo hacemos con el menor número de personas, de oficiales, para asegurar la seguridad de la operación.