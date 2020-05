"Escuela es Nuestra" busca crear 25 mil 510 frentes de empleo: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que por medio del programa la "Escuela es Nuestra" su administración busca crear 25 mil 510 frentes de empleo para hacer frente a la crisis económica por la pandemia del coronavirus Covid-19.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el Presidente informó que hasta abril pasado han dispersado casi 5 mil millones de pesos a los comités de padres de familia de en 25 mil 510 escuelas de nivel básico.

"Lo que queremos es que nos ayuden para que estas 25 mil 510 escuelas se conviertan en 25 mil 510 frentes de trabajo, que por las circunstancias, el dinero no se use en computadoras, que se use en la construcción, ya sea en ampliar las aulas, las bardas, las aulas multimedia, los baños, en todo lo que signifique contratar a maestros albañiles y trabajadores de la construcción".