No hay elementos para juzgar a Calderón: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en la investigación que lleva a cabo el gobierno de Estados Unidos en contra del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, no hay elementos que involucren al ex presidente Felipe Calderón Hinojosa.

"Lo que puede pasar es que en las declaraciones de García Luna se implique a Calderón, y eso sería otra cosa, pero hasta ahora no hay elementos, que sepa, que con el caso de García Luna se pueda implicar y juzgar al ex presidente Calderón".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el mandatario señaló que los ex presidentes sólo podrán ser enjuiciados si así lo piden los ciudadanos por medio de una consulta ciudadana.

El mandatario consideró que el debate en torno al ex presidente Calderón es porque el político michoacano está participando en la vida política del país.