Puebla aplicará el Hoy No Circula a partir del 11 de mayo

PUEBLA, Pue., mayo 7 (EL UNIVERSAL).- El Gobierno de Puebla anunció la puesta en marcha del Programa Hoy no Circula debido a que la movilidad vehicular no se ha detenido durante la emergencia por el covid-19.

El programa se aplicará a partir del próximo lunes 11 de mayo y será la Secretaría de Movilidad y Transporte la que emitirá en las próximas horas los lineamientos.

"No hay comportamiento social voluntario para disminuir el uso de vehículos, el uso de transporte, ya llegamos a las crestas sobre contagio en número entre 40 y 50", denunció el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta.

En conferencia de prensa, el mandatario morenista dijo que si bien respetan y entienden que la sociedad debe movilizarse, es necesario imponer medidas restrictivas en apego a los derechos humanos.

Recordó que hay decretos con disposiciones de sana distancia, uso de cubrebocas, regulación en transporte, sanitización en lugares públicos, regulación en el comercio y mercados, suspensión de actividades en tianguis y actividades en establecimientos, prohibición de bebidas alcohólicas en lugares públicos.

"Tenemos una enorme preocupación porque la movilidad vehicular no baja, de las proyecciones que están establecidas en plataformas que registran esta movilidad en Puebla no ha alcanzado límites que están previstos, que es en 60 por ciento de disminución de su movilidad, sigue habiendo movilidad muy fuerte, por eso este gobierno va a decretar el Hoy No Circula a partir del día lunes", indicó.