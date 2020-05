Se registra fuga de combustible en toma clandestina de Hidalgo

Este jueves una fuga de combustóleo ocasionada por una toma clandestina en el municipio de Tezontepec de Aldama, Hidalgo, provocó que en al menos tres comunidades de ese lugar se resintiera un fuerte olor por varias horas, sin que representara riesgos para la salud.



El incidente se registró alrededor de las 04:00 horas tiempo en que una patrulla de seguridad municipal detectó un camión con pipa en la vía Achichilco-Huitel; el grupo de sujetos que ordeñaban el ducto de Pemex, al percatarse de la presencia de los agentes de seguridad, arrancaron la unidad que estaba conectada al ducto.



El alcalde de ese lugar Pedro Porras, indicó que la pipa tenía una capacidad de 45 mil litros y portaba razón social de Consavida, la cual fue abandonada sobre el camino mientras que los huachicoleros huyeron.



Precisó que se pidió el apoyo de las fuerzas federales así como de Seguridad Física de Pemex para atender la fuga, sin embargo estos llegaron a la zona hasta las 07:00 horas y se procedió a confinar el sitio para evitar que los habitantes se acercaran.



El edil aseguró que no hubo riesgos para la salud, sin embargo sí se registró un fuerte olor que resultó muy molesto para los habitantes de San Isidro El Tanque, Huitel y nuevo Panuaya desde las 05:00 hasta las 08:00 horas en que se logró reparar la fuga.

En lo que va del año dijo esta es la primera fuga de combustible que se presenta, no obstante, hizo un llamado al gobierno federal ya que es el encargado de cuidar los ductos ya que en esa vía no se han registrado patrullajes, pese a que es un lugar que atraviesa el combustible a la comunidad de Huitel.



"Hay patrullaje en la zona poniente del municipio pero en esta parte también hay ducto que a lo mejor no es gasolina, ni diésel pero que lleva combustoleo si representa un riesgo y haría un llamado para que patrullen esta parte".