Del campo a la basura

Sentada en una pequeña camioneta de carga, donde coloca sus flores en tonos amarillos y blancos, Amparo Cruz recuerda con nostalgia las ventas del año pasado:

"Era muy bonita la venta. Los días miércoles se vendía muy bien todo el día, desde las 5 de la mañana hasta las 20:00 horas. Llegaban clientes y me decían: dame 50, dame 30, de esta variedad y de la otra.... Ahora, desde que está este problema no hay venta, nada más se vende un ramo en todo el día; da hasta sueño estar aquí".

En los 30 años que Amparo se ha dedicado a la venta de flores este Día de las Madres, será la primera vez que tendrá que tirar su producto a la basura debido a la pandemia y sin tener otra fuente de ingresos.

Cientos de familias dedicadas a la producción de flores están quedando prácticamente en la ruina a causa del Covid-19.

"No estudiamos, no tenemos ninguna otra entrada extra, nada. Yo tengo fe en Dios y sé que él me va a proteger, siempre me ha protegido, no hay otra cosa más que confiar en él".