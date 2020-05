Expertos descartan llegada de "avispón asesino" a Yucatán

De acuerdo a la versión de los apicultores yucatecos, no existe la presencia del "avispón asesino" de abejas melíferas; no obstante señalaron que se tiene conocimiento de que este insecto depredador ya se encuentra en el norte de Estados Unidos.

El apicultor y especialista Raúl Peraza López señaló que el "avispón asesino" no existe en la Península de Yucatán, pero recomendó a los apicultores yucatecos mantenerse informados sobre este tema.

"Se tiene conocimiento de que este insecto viene del medio oriente y muy probablemente llegó a América a través de un contenedor por cuestiones comerciales al norte de los Estados Unidos, país donde deben tener un control sanitario estricto para evitar su migración a México, y en consecuencia a la Península de Yucatán", relató.

Dijo también que el avispón es de climas templados y requiere de cierta cantidad de humedad para reproducirse, por ello, consideró poco probable que el insecto llegue a Yucatán porque las altas temperaturas impedirían su reproducción y supervivencia.

Indicó que pese a que los informes hablan de la letalidad de avispón, las abejas meliponas no tienen riesgo de ser depredadas porque sus colmenas sólo tienen un pequeño orificio por el que únicamente puede pasar una abeja, a través del cual es imposible que atraviese este insecto de cinco centímetros.

Peraza López señaló que los apicultores yucatecos siguen enfrentando la sequía, incendios forestales, altas temperaturas, pero principalmente la deforestación, que afecta a más de 12 mil productores que atienden 360 mil colmenas, aproximadamente.