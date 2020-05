Aventuras en la lluvia

Autor:Andrea Anaya López

Recuerdo el día que crucé el mar, emprendí mi viaje, por su riesgo quizá sería el último, pero no importaba, lo único que quería era llegar al fin del mundo, y regresar. Lo recuerdo bastante bien, aunque sea un marino viejo, una aventura como esa es imposible de olvidar. Ahora comenzaré con mi relato.

Fue después de la invasión de las tropas del rey Carlos V al viejo continente, cuando decidí cruzar el mar entero, de norte a sur, de este a oeste. Me acompañaba el marino más valiente, pirata despiadado y mejor amigo, Alberto el Grande, a pesar de su reducida estatura era bastante famoso entre los marinos de todo el mundo. Zarpamos el 28 de abril exactamente, hacía un buen día para navegar. Icé las velas y dejé que mi bote navegara, dejé que fuésemos llevados por el viento primaveral. Compartí una barra de caramelo con mi amigo Alberto, él apenas comía, era tan pequeño que un trocito era suficiente para hacerlo vomitar. Por eso no comía caramelo, menos si navegaba.

Entonces me senté a leer las aventuras de Robinson Crusoe, y disfrutamos del resto del día. Cuando llegó la noche, salimos a ver las estrellas, lejos de la ciudad, la noche luce aún más brillante. Mi abuelo solía decirme que la imaginación de un hombre no conoce límites, por eso es importante que un niño nunca termine de crecer. Divagando entre el mar, mis pensamientos y las pláticas interminables de Alberto, se me fueron los días. Pronto llegó el verano y con él los problemas, la primera tormenta fue espantosa, me atrapó en medio de la ducha, el barco comenzó a moverse de forma violenta, salí corriendo del baño envuelto en una toalla, Alberto ya estaba tratando de virar el barco. En el cielo se veían amenazadores relámpagos, truenos ruidosos, gotas de lluvia del tamaño de las lágrimas de un gigante, y de los más grandes.

En esas estaba cuando una ola de 5 metros casi voltea mi bote, corrí tan rápido que ni el agua pudo alcanzarme, viré el timón lo más fuerte que pude, y esquivé la ola exitosamente, nos salvamos del huracán más fuerte en toda la historia de los mares. Ya más tranquilo, fui a buscar a mi compañero, lo encontré atrapado dentro de un vaso, lo saqué de ahí y limpiamos todo, el buque había quedado hecho un desastre. Cuando por fin terminamos, nos sentamos a descansar y hablamos del mar, reímos a más no poder y continuamos riendo, todo el día.