¿Qué le pasa a Vanesa?

Autor:Araceli López

E l ciclo escolar empezaba y yo estaba ansioso por volver a ver a mis amigos y contarles lo que había hecho en las vacaciones. Nuestro nuevo salón era algo diferente al del año pasado, pero sin duda la nueva alumna era lo que más resaltaba, era muy linda, de larga cabellera y hermosos ojos color verde; así que decidí presentarme con ella.

—¡Hola! me llamo David. Mucho gusto en conocerte

—Hola me llamo Vanesa. Nuestra presentación fue breve debido al inicio de las clases de cualquier modo Vanesa había acaparado toda mi atención y me propuse el conocerla más a fondo, y así lo hice, al terminar las clases la ayudaba con sus libros y la acompañaba hasta su casa a pesar de la larga distancia que recorría todos los días, fue así como poco a poco fui cultivando una mejor amistad con Vanesa. Sin embargo, pasado algún tiempo, noté que ella faltaba más seguido a clases y que estaba más pálida, además de que su ánimo y su desempeño escolar ya no era el mismo, así que le pregunté cuál era la razón de su cambio.

—¿Acaso estas enferma?

—Sí, últimamente me he sentido terrible, pero no te preocupes mamá me ha llevado al médico y me hizo unos análisis.

Hablar con ella me tranquilizó por un tiempo, hasta que lentamente vi como Vanesa iba decayendo, yo comprendía que ella estaba enferma y que quizá no se sentía bien como para hablar conmigo, pero la actitud indiferente de Vanesa hacia mí me dolía mucho, ella no platicaba, ni siquiera sonreía, no era lo mismo.

Los días que Vanesa faltaba se convirtieron en semanas y aunque fui a su casa innumerables veces, nadie me recibía y era el mismo caso por teléfono, extrañaba a mi amiga, los días a su lado fueron maravillosos, las largas conversaciones por teléfono contándonos anécdotas sobre nuestras vidas.

Todo seguía igual hasta que un día la mamá de Vanesa fue a la escuela a hablar con el profesor, el cual mediante la plática se mostró algo exaltado.

Era mi oportunidad le rogué que me dijera dónde se encontraba Vanesa, pero fue peor de lo que creí. Vanesa llevaba ya mucho tiempo en el hospital; así que esa misma tarde fui a verla y casi no la reconozco, su semblante alegre y esas rosadas mejillas eran cosa del ayer, la vi demasiado decaída y lo que me impresionó más fue aquel simpático gorrito que llevaba en su cabeza, ni siquiera pregunté el por qué lo llevaba cuando me dijo muy apenada.

—He perdido todo mi cabello.

Yo volvía al hospital cada día para ver a Vanesa, pero era evidente que ella empeoraba cada vez más, a pesar de que yo preguntaba siempre que causaba esos malestares en Vanesa, su mamá siempre me decía.

—Muy pronto estará bien

La mamá de Vanesa también actuaba de una forma extraña a veces salía de la habitación sin ningún aviso y se quedaba afuera en el pasillo y lloraba unos momentos y después volvía a la habitación con Vanesa como si nada hubiera pasado y me pidió que no le mencionara nada de esto a Vanesa.

Un viernes me quedé hasta tarde en el hospital, Vanesa y yo observamos las estrellas un rato y de todas había una que parecía brillar con más intensidad, aquella estrella le encantó a Vanesa después de eso me despedí de Vanesa y volví a casa me fui directo a mi habitación y miré por mi ventana aquella estrella resplandeciente era en verdad muy hermosa, en ese momento el teléfono sonó y mamá contestó después de un rato, mamá entró a mi cuarto y me abrazó con fuerza, entonces le pregunté.

—Mamá ¿Tú sabes qué le pasa a Vanesa? ¿Crees que se recupere?

—No te preocupes por ella, yo sé que está muy bien y ya no siente ningún dolor.

Los ojos de mamá se empaparon de lágrimas, en ese momento la estrella resplandeciente parecía caer del cielo, era muy hermoso y no podía esperar por contarle a Vanesa.