Localizan 25 cuerpos en fosa clandestina de Jalisco

Los cuerpos de 25 personas y los restos de un número aún no precisado de víctimas fueron localizados por elementos de la Fiscalía de Jalisco en una fosa clandestina ubicada dentro de una finca de la colonia La Piedrera en el municipio de El Salto.

El pasado jueves tras recibir un reporte anónimo, elementos de la Policía Metropolitana acudieron al lugar señalado y localizaron algunos restos óseos en la finca, por lo que solicitaron el apoyo del Ministerio Público, que a su vez pidió a un Juez de Control una orden de cateo y de exhumación para poder ingresar al domicilio.

Después de tres días de trabajo en el lugar, los peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) lograron extraer los restos de 25 personas fallecidas sin identificar (PFSI) y cinco bolsas en las que se presume podría haber más restos humanos.

Tanto los cuerpos como los indicios fueron trasladadas a las instalaciones del IJCF para realizar los exámenes periciales correspondientes.

La Fiscalía informó que los trabajos en el lugar se mantendrán en los próximos días hasta que se descarte por parte de los investigadores la presencia de más indicios.

A través de un comunicado la dependencia indicó que se mantiene trabajando de manera permanente y sin afectaciones a sus labores a pesar de la contingencia sanitaria derivada del Covid-19, principalmente en áreas fundamentales como la búsqueda de personas desaparecidas.

Por su parte, el colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (Fundej) organizó una serie de manifestaciones simultáneas en la ciudad para exigir a las autoridades que continúen con la búsqueda de fosas clandestinas pese a la pandemia.

Para no violar las disposiciones sanitarias impuestas por las autoridades, las manifestaciones se realizaron frente al Instituto Cultural Cabañas, Casa Jalisco, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, la Comisión Estatal de Búsqueda y la Fiscalía de

Desaparecidos con no más de 15 personas en cada lugar.

"Nosotras queremos seguir buscando, no tenemos miedo de morirnos porque estamos muertas en vida y al menos yo no me quiero morir sin saber dónde está mi hijo", señaló frente a Casa Jalisco Guadalupe Aguilar, portavoz de la organización.