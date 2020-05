Quiero que un día le digan a mi hijo ¡Wow ella es tu mamá!

“ Tener a mi hijo es decir: tengo algo muy importante en mi vida que nunca debo descuidar: Abraham” comenta Cynthia Molano activista y defensora de los derechos humanos de las personas de talla pequeña, una mujer pequeña y plena. Cynthia es hija de Raúl Molano y Ángeles Serna; Alejandro Bernal y Cynthia Molano son los papás del pequeño Abraham.

Cuando nació Abraham pensé ¿dejo esto o le sigo? pero siempre he dicho que quiero que mi hijo sienta orgullo porque su mamá tiene una discapacidad pero es igual a todas aunque sea unos centímetros abajo; quiero me vea igual a las de sus amigos y que el día de mañana cuando sea grande diga ella es mi mamá. No quiero que le comenten ¿esta enana es tu mamá? quiero que el pensamiento sea: ¡Wow ella es tu mamá!

Una mamá luchadora, una mamá como todas, una mamá que ama y quiere a su hijo, que juega con él… eso es lo que yo quiero que sienta Abraham cuando me presente, ahorita él me presume:¡mi mamá!¡mi mamá!.. cuando lo oigo, hasta la piel se me hace chinita… Quiero que siempre tenga ese orgullo.

Alejandro dice:‘‘Quiero que seas la mejor; que Abraham siempre esté orgulloso de ti. Él me conoció del “Tingo al tango”, cuando presenté la primera iniciativa en el congreso local; me preguntó ¿y ahora, cómo es tu agenda?

El estaba en otra ciudad, nace el niño y se cambia acá; siempre ha estado conmigo, apoyándome y echándome porras. Lo que más me gusta es que Alejandro está a mi lado y entiende que a veces estoy ausente; sí nos da risa la vida diaria a veces no alcanzamos y bueno… decimos: pues si tú estás igual que yo, ¿cómo le voy a hacer? los dos tratamos de sobresalir y sobre todo resolver las cosas, somos como cualquier matrimonio y viendo el bien común; nuestro hijo para ambos es y va a ser lo más importante siempre.

SINTIÓ MIEDO

Al enterarme que iba a ser mamá sentí miedo… dije me van a matar en mi casa pero luego también dije: Bueno mujer, tienes 31 años, ya te tienen en un altar, tuve una explosión de emociones.

Ya después sí era una preocupación el saber que yo iba tener un bebé, pues es mucho riesgo para una persona de talla pequeña, pero saber que tenía el apoyo de mis papás, me hizo sentir un gran alivio y sobre todo porque todos lo esperamos con mucho cariño. Cuando nació Abraham, “le bajé” a mi carga; tuve que decir no a muchas cosas y eventos políticos porque deseaba tanto ser mamá y no me quiero perder nada, gracias a Dios me ha tocado difrutar todas sus etapas; me enojaría mucho el saber que dijo mamá por primera vez y no estuve ahí, me he propuesto estar presente en cada una de sus etapas.

Ser mamá siempre fue mi sueño, mis amigas de la infancia lo pueden confirmar; siempre soñé con tener un hijo y cuando ya lo tuve fue cuando pensé:

‘‘Bueno lo deseabas tanto que es momento de dedicarte a él. Si es muy padre y sí sigo la lucha.

EL APOYO INCONDICIONAL DE SUS PADRES

Mis papás Raúl Molano y Ángeles Serna siempre han estado y siguen estando en mi vida ¡Ahora más!. Es tan grande su amor por Abraham, mi hijo de 3 años. Nunca voy a olvidar que lo que yo soy, es gracias a ellos. El ser papás es un poco diferente; en este caso mi hijo es talla promedio y es un poco más difícil porque he tenido que acoplarme. Hace un año me dijeron que ya no lo podía cargar, entonces a veces es duro ver que mi hijo está llorando porque se cayó y no lo puedo cargar, se siente bien feo; el reto ha sido como llevar esas situaciones. Quiero que Abraham entienda que cuando llora y quiere que lo abracé mamá, mami lo va a sentar y lo va a abrazar. Esos momentos son difíciles por no poder explicarle que no lo puedo cargar.

ÚLTIMA EN CONOCER A ABRAHAM EN SU NACIMIENTO, PERO PRESENTE SIEMPRE

Hay algo que me gustaría platicar: fui la última en conocer Abraham;. Por mis problemas, la cirugía tuvo que ser con anestesia general y programada. Ah, pero tenía súper advertida a la familia que nadie podía subir ni compartir fotos de mi bebé porque yo no lo había conocido. Fue el ginecólogo Óscar de la Garza quien me lo enseñó, no lo quise cargar porque me daba mucho miedo; al verlo y voltear a ver a mi mamá y decir aquí está ¡Híjole es una de las mejores experiencias!

Desde ahí me prometí y estoy intentando de que cada mañana sea a su mamá a la primera persona que vea aunque a veces he tenido que ir a la Ciudad de México, he tratado e intentado que la última cara que vea sea la mía … le prometí que siempre voy a estar presente.

Soy feliz de vivir esto

Cada logro de Abraham lo comparte conmigo y lo disfruto mucho. Ya va diferenciando que mamá es pequeña, le digo mamá y dice: pequeña y Abraham grande; disfruto mucho eso, sus logros, ver cómo va avanzando, cómo aprende tan rápido y distingue. Cuando era muy bebé me confundió y eso me dio mucha risa. Gozo mucho sus etapas, ver cómo sus abuelos, sus tía, su papá lo apapachan.

Es muy, muy apegado a mí y eso me alegra mucho; de verdad pido que no se me acabe este sueño, cuando me enteré que estaba embarazada, pensé es un sueño pero cuando lo tuve en mis brazos pensé es mío ¡Wow!, de verdad soy muy afortunada que me haya permitido Dios vivir esta etapa.